Carmen Geiss muss sich Hirn-OP unterziehen

Carmen Geiss (60) muss sich einer Hirn-OP unterziehen. «Bei mir wurde ein 10 cm langes und 11 mm breites Hämatom am Gehirn festgestellt», berichtete die Fernsehdarstellerin und Unternehmerin in einem Post auf Instagram. Vor einigen Tagen habe sie in Eile eine Treppenstufe übersehen. «Da ich beide Hände voll bepackt hatte, bin ich ungebremst auf meine rechte Seite geknallt. Dabei habe ich mir das Hämatom zugezogen, welches jetzt operativ behandelt werden muss.»

Das sei natürlich eine herausfordernde Situation, aber sie gehe mit viel Vertrauen in die Ärzte und mit der Unterstützung ihrer Familie in diese Zeit. Ihren Humor hat sie über all dem nicht verloren, denn sie fügte hinzu: «Viele Hater haben ja immer gesagt, ich soll mir lieber das Gehirn statt das Gesicht operieren lassen. Vielen Dank, diese Empfehlung nehme ich jetzt an…» Sie sei aber eine Kämpferin und werde die OP mit der Liebe ihrer Familie, ihrer Freunde und ihrer Fans durchstehen.

Carmen Geiss und ihr Mann Robert wurden beide in Köln geboren und sind seit 1994 verheiratet. Der Unternehmer besaß zu dem Zeitpunkt ein Sportbekleidungslabel, Carmen arbeitete als Model und Fitnesstrainerin. Die beiden geben seit 2011 mit ihrer Fernseh-Show «Die Geissens - eine schrecklich glamouröse Familie» Einblicke in ihr Jetset-Leben.