"Poster für einen Horrorfilm": Neues Porträt von König Charles löst Spott und Entsetzen aus

Seit nunmehr einem Jahr sitzt König Charles III auf dem Thron des britischen Königshauses. Die vergangenen Monate waren dabei nicht nur für das Oberhaupt der Royals turbulent. Neben der eigenen Krebserkrankung, die ihm derzeit seinen Geschmackssinn raubt, musste König Charles mitansehen, wie Prinz Harry und Meghan dem Königreich endgültig den Rücken kehrten und wie Prinzessin Kate ebenfalls an Krebs erkrankte.

Für heiteren Ausgleich in schweren Zeiten hätte daher das neue Königs-Porträt sorgen können. Doch bei der Enthüllung soll sich der König im Beisein des Malers Jonathan Yeo schockiert gezeigt haben. Eine Royal-Expertin wittert gar ein PR-Desaster für das Königshaus.

Bildnis von König Charles vor Thronbesteigung in Auftrag gegeben

Das Porträt des britischen Künstlers Jonathan Yeo wurde laut den Angaben des britischen Königshauses 2020 in Auftrag gegeben, um das 50-jährige Bestehen des damaligen Prince of Wales als Mitglied der Drapers' Company im Jahr 2022 zu feiern.

Doch ob sich der König das Ergebnis so vorgestellt hat, wie es nun bei einer öffentlichen Zeremonie enthüllt wurde, bleibt anzuzweifeln. Auffallend ist sofort: Das Bildnis sieht nicht aus wie übliche König- und Königinnen-Porträts, sondern trägt deutlich moderne Züge. So bleibt die Uniform des Königs und der Hintergrund schwammig und nur in Konturen sichtbar, oberhalb der rechten Schulter des Königs ist zudem ein Schmetterling zu sehen, der laut den Aussagen des Malers gegenüber der BBC unter anderem für die Entwicklung zum Monarchen stehen soll. Hervorgehoben und stechend scharf ist einzig Charles Gesicht, das jedoch farblich vom alles dominierenden Rotstich des Bildes überlagert wird.

Neues Porträt von König Charles: "Verstörend" und "Poster für einen Horrorfilm"

Royal-Expertin Kate Williams sah im Interview mit CNN den offensichtlich modernen Ansatz des Bildes verfehlt. Vor allem die dominierende Farbe Rot sei ihr und vielen anderen ein Dorn im Auge. Es erinnere an das "Poster für einen Horrorfilm", so Williams, die gar ein PR-Desaster für das Königshaus wittert. Auch König Charles dürfte die Farbgebung nicht gefallen, so die Royal-Kennerin. Er habe sich bei der Enthüllung "schockiert" gezeigt, so Williams weiter. Schließlich assoziiere der rote Farbton im Zusammenhang mit der Monarchie die blutige Geschichte des Königshauses. "Das ist nicht die moderne Monarchie, die Charles sich wünscht", so die Royal-Expertin gegenüber dem amerikanischen Fernsehsender.

Auch viele Fans im Netz machten ihrem Ärger Luft: "Für mich vermittelt es die Botschaft, dass die Monarchie in Flammen aufgeht oder der König in der Hölle schmort", schrieb etwa ein Kommentator unter den Instagram-Post der königlichen Familie. Jemand anderes fühlte sich an ein "Blutbad" oder gleich an "koloniales Blutvergießen" erinnert.

Andere Stimmen begrüßten den für ein Königs-Porträt avantgarden Ansatz des Malers. Bei einer CNN-Straßenumfrage lobte etwa ein junger Passant den "unüblichen" und "modernen" Anstrich des Bildes. Eine Frau mittleren Alters sah das ähnlich, musste jedoch nach kurzem Herumdrucksen zugeben, dass es auch ein wenig "unheimlich" sei.