Großeinsatz in Potsdam: Offenbar Amok-Alarm an Schule ausgelöst

Amok-Alarm in Potsdam: Die Polizei rückte zu einem Großeinsatz zu einem Oberstufenzentrum aus. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst nicht.

In Potsdam läuft ein Großeinsatz der Polizei. Am Oberstufenzentrum Technik 1 in der Jägerallee wurde offenbar ein Amok-Alarm ausgelöst. Das berichtet die Bild. Demnach rückte die Polizei Brandenburg mit einem Großaufgebot an. Auch Spezialkräfte sind im Einsatz. "Wir haben alles rausgeschickt, was wir haben", sagte Polizeisprecher Mario Heinemann. Die Polizei sprach von einer Gefahrenlage, die sich zunächst nicht bestätigte.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Twitter anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Twitter International Company Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Amok-Alarm in Potsdam: Großeinsatz an Oberstufenzentrum

Der Leiter des Oberstufenzentrums hatte gegen 13.50 Uhr die Polizei verständigt. Zu dieser Zeit hatten sich die Lehrkräfte mit Schülerinnen und Schülern offenbar schon in ihre Räume eingeschlossen. Rund eine Stunde nach der Alarmierung wurde das Gebäude geräumt. Schülerinnen und Schüler rannten aus dem Oberstufenzentrum.

Die Polizei spricht von einer Gefahrenlage. "Aktuell gibt es einen größeren Polizeieinsatz wegen einer Gefahrenlage in Potsdam in der Jägerallee. Bitte meiden Sie den Bereich. Weitere Informationen folgen", twitterte die Polizei Brandenburg. Die Polizei überprüft derzeit die Gebäude, ist auch mit bewaffneten Sondereinsatzkräften vor Ort. Der Verdacht auf eine tatsächliche Gefahr bestätigte sich zunächst nicht. Hinweise auf Verletzte gab es zunächst ebenfalls nicht.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Polizeieinsatz in Potsdam: Amok-Alarm an Schule

"Auf einer Länge von etwa 250 Metern reihen sich Polizeifahrzeuge aneinander", sagte Heinemann über den Einsatz: "Unsere Einsatzkräfte gehen von Etage zu Etage und von Raum zu Raum". Die Jägerallee und die Helene-Lange-Straße wurden für den Verkehr gesperrt.

Das Oberstufenzentrum stellt eine berufliche Schule dar. Sie liegt direkt an der früheren Garde-Ulanen-Kaserne. Der backsteinernen Kasernenbau wurde nun im Rahmen des Einsatzes von Polizisten umzingelt. Es wurde auch eine Drohne vorbereitet, um Luftbilder von dem Gelände machen zu können.