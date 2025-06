Waffenverbotszone in Rüsselsheim ab Juli in Kraft

In der Stadt Rüsselsheim im Rhein-Main-Gebiet gibt es ab Juli eine Waffenverbotszone. Waffen und Messer seien dann in der Innenstadt tabu, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Verbotszone sei ein «klares Signal für mehr Sicherheit», erklärte Oberbürgermeister Patrick Burghardt (CDU). Ausnahmeregeln gelten etwa für Menschen mit einer waffenrechtlichen Erlaubnis oder für Sicherheits- und Rettungskräfte im Einsatz.

«Wer gegen die neue Waffenverbotsverordnung verstößt, begeht eine Ordnungswidrigkeit und muss mit einer Geldbuße in Höhe von bis zu 10.000 Euro rechnen», teilte die Stadt Rüsselsheim weiter mit. In Hessen gibt es bereits in einer ganzen Reihe anderer Städte Waffenverbotszonen, darunter Wiesbaden, Frankfurt, Kassel und Fulda.