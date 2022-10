Vom Gas bis zur Pizza: So entwickeln sich aktuell die Preise in Italien

Egal ob Pizza, Pasta, Gas oder Strom: Auch in Italien machen sich Inflation und Energiekrise bemerkbar. Ein Überblick über die aktuellen Italien-Preise 2022.

Deutschland ächzt derzeit unter hohen Energiepreisen und einer rekordverdächtigen Inflation. In vielen anderen Ländern in Europa sieht es nicht viel besser aus. Doch wie steht es mit einem der beliebtesten Reiseziele der Deutschen, mit Italien? Ein Überblick über die Preise, welche deutsche Touristen erwarten und welche das Leben in Italien derzeit beeinflussen.

Inflation in Italien 2022 nur knapp unter 10,0 Prozent

Die Inflationsrate lag in dem beliebten Reiseziel der Deutschen im September 2022 bei 8,9 Prozent. Das ist nur etwas weniger als die rund 10,0 Prozent, welche die Inflation derzeit in Deutschland beträgt.

Die Inflation trifft viele Italiener noch viel, mehr als es in Deutschland der Fall ist. In Italien gibt es keinen Mindestlohn, niedrige Stundenlöhne sind keine Seltenheit. Außerdem ist das Grundgehalt im Jahr 2021 um 2,7 Prozent zurückgegangen. Nicht die besten Voraussetzungen für eine massive Inflation.

Aktuelle Strompreise und Gaspreise in Italien auf Rekordhoch

Die Stromrechnung macht nicht nur Bürgerinnen und Bürgern in Deutschland Sorgen. Im Juni 2022 waren die Kosten für die Stromerzeugung in Italien bereits um 87,5 Prozent gestiegen. Zum vierten Quartal 2022 stiegen die Stromkosten noch einmal an. Von Experten wird erwartet, dass die Stromrechnung für das Jahr 2022 rund doppelt so hoch ausfallen wird, wie es noch im Jahr 2021 der Fall war.

Beim Gas steht es mit Italien nicht ganz so schlimm wie mit Deutschland, da die Abhängigkeit von russischem Gas nicht gegeben war. Die Gasspeicherung lag in Italien schon im August bei rund 75 Prozent, was einen der besten Werte Europas darstellte. Im Herbst sollen 90 Prozent erreicht werden. Allerdings steigen auch die Gaskosten in Italien. Einige Hotels und gastronomische Betriebe sprechen von einer Verdreifachung der Preise. Laut Daten der Regulierungsbehörde für Energie, Netze und Umwelt (Arera) ist der Gaspreis in Italien in den ersten drei Quartalen des Jahres 2022 insgesamt um rund 96 Prozent gestiegen.

Preise in Italien aktuell: Pasta, Pizza, Eis und Lebensmittel im Italien-Urlaub 2022 teurer

Die Inflation sorgt in Italien für deutliche höhere Preise bei Lebensmitteln. Vor allem Fleisch, Fisch, Obst und Gemüse sind in den letzten Monaten deutlich teurer geworden. Bei Grundnahrungsmitteln wie Saatöl könnte laut Assoutenti, einem gemeinnützigen Verein für Verbraucherschutz, die höchste Preissteigerung festgestellt werden. Im Juni sahen die Preissteigerungen bei Lebensmitteln laut Assoutenti wie folgt aus:

Saatöl: 68,7 Prozent

Butter: 27,7 Prozent

Mehl: 20,5 Prozent

Teigwaren: 18,3 Prozent

Geflügel: 15,1 Prozent

Reis: 13,7 Prozent

Speiseeis: 13,4 Prozent

Fruchtsäfte: 9,4 Prozent

Mineralwasser: 8,3 Prozent

Auch Liebhaber von italienischer Pizza und Pasta müssen bei einem Trip nach Italien stark sein. Die Preise in den Restaurants haben genau wie im Discounter zugenommen. Eine einheitliche Preissteigerung ist schwer zu deuten, doch die Pizza ist im Jahr 2022 wohl um rund 20 Prozent im Preis gestiegen.