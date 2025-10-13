Icon Menü
Preisgekrönte Literatur: Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

Preisgekrönte Literatur

Wer bekommt den Deutschen Buchpreis?

Das Warten hat ein Ende: Jetzt wird bekanntgegeben, wer den Deutschen Buchpreis gewinnt. Im Rennen sind sechs Autorinnen und Autoren.
Von dpa
    Der Deutsche Buchpreis soll verliehen werden. (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

    Wer erhält den Deutschen Buchpreis 2025? Der Gewinner oder die Gewinnerin wird am Montagabend in Frankfurt verkündet.

    Die sechs Nominierten sind:

    Die Jury hatte 229 deutschsprachige Romane gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und Mitte September 2025 erschienen sind. Zunächst wurden 20 Bücher für die Longlist ausgewählt, diese wurde dann auf die sechs Titel umfassende Shortlist gekürzt.

    Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Branche und wird traditionell am Tag vor der Eröffnung der Frankfurter Buchmesse vergeben. Die Veranstaltung im Frankfurter Römer beginnt um 18.00 Uhr.

    Insgesamt ist der Buchpreis mit 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman «Hey guten Morgen, wie geht es dir?».

