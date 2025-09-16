Icon Menü
Preisverdächtige Literatur: Wer sind die Finalisten für den Deutschen Buchpreis?

Preisverdächtige Literatur

Wer sind die Finalisten für den Deutschen Buchpreis?

Sechs aus zwanzig: Am Dienstag wird die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben.
Von dpa
    Was sind die preisverdächtigsten Romane des Jahres? Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis wird bekanntgegeben (Symbolbild)
    Was sind die preisverdächtigsten Romane des Jahres? Die Shortlist für den Deutschen Buchpreis wird bekanntgegeben (Symbolbild) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa/Frank Rumpenhorstdpa

    Die Spannung steigt: In Frankfurt wird an diesem Dienstag (10.00 Uhr) die Shortlist für den Deutschen Buchpreis bekanntgegeben. Auf der Longlist stehen 20 Autorinnen und Autoren mit ihren deutschsprachigen Romanen - nun wird die Liste auf sechs verkürzt. Der Sieger oder die Siegerin wird am 13. Oktober verkündet - dem Tag vor Eröffnung der Frankfurter Buchmesse.

    Insgesamt hat die Jury mehr als 200 Titel gesichtet, die zwischen Oktober 2024 und dem 16. September 2025 - also den Tag der Bekanntgabe der Shortlist - erschienen sind.

    Der Deutsche Buchpreis gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen im Literatursegment und ist mit insgesamt 37.500 Euro dotiert: Der Sieger erhält 25.000 Euro, die übrigen Autoren der Shortlist jeweils 2.500 Euro. Im vergangenen Jahr ging die Auszeichnung an Martina Hefter für ihren Roman «Hey guten Morgen, wie geht es dir?».

