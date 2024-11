Bregenzer Festspiele-Mitarbeiter für Courage geehrt

Für ihre Zivilcourage bei einer Seenot-Rettung auf dem Bodensee sind vier Mitarbeiter der Bregenzer Festspiele mit dem Decus-Preis 2024 ausgezeichnet worden. Tobi Binder, Frank Diebels, Markus Dreier und Sami Kyllönen gehörten zu den 31 Männern und Frauen, die am Montagabend im ORF-Landesfunkhaus in Dornbirn geehrt wurden.

Die vier Preisträger hatten am 5. Juli 2023 vier Ruderboote bei Windstärke 4 auf dem Bodensee bei Bregenz in Seenot bemerkt. Drei der Boote mit je fünf Menschen an Bord waren gekentert, wie die Polizei damals berichtete. Die Bühnentechniker waren den Ruderern daraufhin mit ihren eigenen Booten zu Hilfe geeilt. Zehn Menschen retteten sie aus dem Wasser, danach traf die Polizei und die Wasserrettung ein. Verletzte gab es bei dem Vorfall nicht.

Der Preis wird jährlich und nun zum 17. Mal in Folge an Ersthelfer verliehen, wie der ORF mitteilte. Es ist eine Initiative des ORF, dem Roten Kreuz und den Raiffeisenbanken - jeweils aus dem Raum Vorarlberg. Sie arbeiten zusammen mit den Einsatzkräften, darunter auch von der Wasser- und Bergrettung. «Decus» steht dabei für «Dank für Engagement, Courage und Selbstlosigkeit».