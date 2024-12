West-Ham-Stürmer Michail Antonio mit schwerem Unfall

Beim Londoner Erstligisten West Ham United gibt es große Sorgen um Fußballprofi Michail Antonio (34). «West Ham United kann bestätigen, dass Stürmer Michail Antonio heute in einen Verkehrsunfall verwickelt war», teilte der Premier-League-Club knapp mit.

Details nannten die «Hammers» zunächst nicht, kündigten aber «zu gegebener Zeit ein Update» an. «Die Gedanken und Gebete von allen im Verein sind in dieser Zeit bei Michail, seiner Familie und seinen Freunden», hieß es lediglich. Der Angreifer spielt seit 2015 für die Londoner. Bisher hat er in 322 Pflichtspielen insgesamt 83 Tore erzielt.

Nicht der erste Unfall von Antonio

Wie die Zeitung «Mirror» berichtete, ist es nicht das erste Mal, dass Antonio in einen Unfall verwickelt ist. An Weihnachten 2019 krachte er als Schneemann verkleidet mit seinem Luxusauto in einen Vorgarten. Er war nach eigenen Angaben auf einer rutschigen Straße etwas zu schnell gefahren.

Die nächste Partie von West Ham, wo auch der deutsche Nationalstürmer Niclas Füllkrug spielt, ist für Montagabend daheim gegen die Wolverhampton Wanderers angesetzt.