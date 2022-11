Tatort-Kritik zu "Erkläre Chimäre" aus Münster: "Feuerwerk vogelwilder Billigpointen"

Die Tatort-Kritik zu "Erkläre Chimäre" aus Münster: Der Fall punktet mehr mit Klamauk und Witz als mit Spannung. In den Pressestimmen kommt das nicht überall gut an.

Im Tatort heute um 20.15 Uhr aus Münster(Wiederholung, die Erstausstrahlung fand am 31. Mai 2015 statt) wird ein junger Mann aus Südamerika ermordet in einer Schlachterei gefunden. Frank Thiel (Axel Prahl) und seine eben erst zur Kommissarin beförderte Kollegin Nadeshda Krusenstern (Friederike Kempter) nehmen die Ermittlungen auf. Bei Professor Karl-Friedrich Boerne (Jan Josef Liefers) kündigt sich derweil sein betuchter Onkel aus Florida an. Als der durch Zufall von dem Mord erfährt, ist er geschockt - er hatte eine Affäre mit dem Toten. Zu abgedrehte Story oder herrlich skurril? Die Tatort-Kritik zu "Erkläre Chimäre" (Pressestimmen zur Erstausstrahlung).

Münster-Tatort in der Kritik: "Eher Schwank als Krimi"

Die Sprüche sitzen, das Timing ist punktgenau, selbst die krudesten Plotwendungen tragen das Geschehen nicht vollends aus der Kurve. Stern

Wenn sie sich streiten, wirken sie ja sowieso wie ein altes Ehepaar. Jetzt stecken sich Boerne und Thiel auch noch Ringe auf die Finger. Der Tatort aus Münster ist eher Schwank als Krimi. Spiegel Online

Dauerkiffende Taxifahrer, kettenrauchende Staatsanwälte und gut abgehangene Kabalen: Die Ermittlungen in Münster sind weniger Krimi als Komödienstadl. Das funktioniert gut, und befriedigt doch nicht. Welt

Mehr Komödie durch mehr Krimi wäre insofern präziser. Oder anders: Nie war der Drahtseilakt von Liefers und Prahl aufregender. Stuttgarter Nachrichten

Der neue Tatort aus Münster lässt nichts aus. Warum auch? "Erkläre Chimäre" macht Boerne und Thiel spaßhaft zum Paar und rappelt sich von Witz zu Witz. Frankfurter Rundschau

Tatort-Kritik zu "Erkläre Chimäre": Zwischen Krimi und Comedy

Alles wird zusammengebracht in diesem Feuerwerk vogelwilder Billigpointen. Selten ist einem der Humor beim Münster-Tatort so übel im Halse stecken geblieben. web.de

Zwischen dieser herrlich skurrilen privaten Verstrickung und dem Rätsel um den Mord an einem jungen Brasilianer schwankte die Handlung von "Erkläre Chimäre" - und fand dabei das richtige Maß zwischen Krimi und Comedy. Einziges Manko: Die Auflösung des Falls geriet am Ende zur lieblos hingeklatschten Nebensache. t-online

Thiel und Boerne heiraten? Wurde aber auch Zeit, werden manche jetzt wohl sagen. Was der Onkel aus Florida und ein toter brasilianischer Lover damit zu tun haben, verrät "Erkläre Chimäre" Zuschauern mit unverwüstlichem Humorzentrum. ntv

Die Kriminalstory, die Stefan Cantz und Jan Hinter ersonnen hatten, wirkte auf den Zuschauer ebenso abgedreht wie langatmig, und wer nicht einen Mitzuschauer fragen konnte, der war vermutlich schon nach einer halben Stunden nicht mehr in der Lage zu erklären, wer denn nun der oder die Täter waren und was das mit der Stammzellspende und den übereinstimmenden Blutgruppen auf sich hatte. Westfälische Nachrichten

Handlungssplitter auf Biegen und Brechen zusammengeschustert: Beim Münsteraner Tatort geht es diesmal drunter und drüber, aber keines der absurden Puzzleteilchen will zum anderen passen. Stuttgarter Zeitung

