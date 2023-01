Tatort-Kritik zu "Totes Herz" aus Dresden: Schwacher Start, aber dann...

Die Tatort-Kritik zu "Totes Herz" aus Dresden: Psychothriller mit DDR-Vergangenheit, der leider erst spät auf Touren kommt. Die Pressestimmen.

Die Chefin einer familiengeführten Gärtnerei wird erschlagen. Ihr Schwiegersohn hat den Tatverdächtigen wegrennen sehen. Der Fall im Tatort heute (08.01.2023)scheint klar - aber nur auf den ersten Blick. Denn nach zähem Start finden sich die Zuschauer in der zweiten Hälfte in einem Psychothriller über perfide Machenschaften in DDR-Geburtskliniken wieder - und die Dresdner Ermittler Karin Gorniak (Karin Hanczewski), Leonie Winkler (Cornelia Gröschel) und Peter Michael Schnabel (Martin Brambach) im Wettlauf gegen ein Mord-Inferno. In den Pressestimmen gibt es für die furiose Wendung viel Lob. Die Tatort-Kritik zu "Totes Herz".

Dresden-Tatort in der Kritik: "Psychologisch fein austariert"

"Doppeltes-Lottchen"-Spiel mit guter & böser Schwester. Ansehbar! Brambach wieder genial daneben. Bild

Kristin Suckow darf in diesem konventionellen Krimi, der erst allmählich Fahrt aufnimmt, zeigen, was sie als Schauspielerin kann. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Der Tatort als Seelenkrimi – in den richtigen Momenten leichenfahl oder blumenbunt. Der Spiegel

Psychologisch fein austariert, starker Schlusstwist. TV Spielfilm

23 Bilder Tatort-Kommissare: Wer ermittelt wo? Foto: Hardy Spitz, MDR/MadeFor

Tatort-Kritik zu "Totes Herz": Schwacher Start, starker Schluss

Schwacher Start, starker Schluss: Ein eher durchwachsener Fall aus Dresden. Stern

2 von 10 Punkten für die ersten 75 Minuten, 7 von 10 für die Schlussviertelstunde. ntv

Dass dieser Film erst so kriminell spät auf Touren kommt, ist doppelt schade. Am Anfang ist enervierend viel Geplänkel, und am Ende fehlt die Zeit für den historischen Hintergrund des Unfassbaren. RP Online

Man ist kurz davor zu beschließen, diesen Tatort in die Schublade des Gebrauchskrimis zu schieben, womöglich abzuschalten, da kommt Fahrt in das Ding. Der gemächliche Film (...) wird zum Psychothriller. Süddeutsche Zeitung

Wie lautet Ihre Tatort-Kritik? Stimmen Sie ab!

Tatort-Bewertung und Pressestimmen zu den letzten Folgen am Sonntagabend