Tatort-Kritik zu "Und immer gewinnt die Nacht" aus Bremen: "Schwer beladen"

Die Tatort-Kritik zu "Und immer gewinnt die Nacht" enthält erneut viel Lob für das neue Bremer Team. Der Fall hingegen hat seine Schwächen. Die Pressestimmen.

Der Tatort heute ist der zweite Fall des neuen Bremer Teams. Nach der Auftakt-Folge "Neugeboren" im Mai dieses Jahres bekamen vor allem Liv Moormann (Jasna Fritzi Bauer), Mads Andersen (Dar Salim) und Linda Selb (Luise Wolfram) und ihr locker-spöttisches Miteinander viel Lob.

Der neue Fall schließt da nahtlos an. "Und immer gewinnt die Nacht" ist witzig mit feinen Dialogen und gewürzt mit mehr oder weniger fundierten Lebensweisheiten. Ein sozial engagierter Arzt wird im Hafen mit Vorsatz überfahren und ermordet. An vordergründig Verdächtigen fehlt es nicht - entsprechend vollgepackt ist die Handlung. Die Zuschauer sollten in "Und immer gewinnt die Nacht" jedenfalls von Anfang an gut aufpassen. Die Tatort-Kritik zu "Und immer gewinnt die Nacht".

Kritik zum Bremen-Tatort heute: "Spannend, aber auch atemlos"

Viele Themen werden angerissen, viele Verdächtige sind bis zum Schluss im Spiel. Das macht den Krimi spannend, aber auch atemlos. Süddeutsche Zeitung

Steil geht es hinein, mit fünf und mit Mads’ aus vorangegangener Ermittlertätigkeit mitgeschlepptem Problem sogar sechs Erzählsträngen, die nachher so dicht ineinander verschlungen werden, dass es unglaublich ist. Frankfurter Rundschau

Der neue Tatort mit Jasna Fritzi Bauer ist nicht immer plausibel, aber hochphilosophisch. Der Spiegel

Tatort Kritik: "Und immer gewinnt die Nacht" ist etwas aufgesetzt

Der zweite Bremer Tatort mit Neubesetzung ist schwer beladen und endet enttäuschend. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Oliver Hirschbiegel – es ist sein dritter Tatort – hat das auseinanderdriftende Drama perfekt, elegant, kühlglühend zusammengezwungen. Welt

Der Kriminalfall an sich lässt bei "Und immer gewinnt die Nacht" leider etwas Spannung vermissen. Die Familiengeschichte, die sich rundherum entspinnt, wirkt etwas aufgesetzt, aber Regie und Schauspieler retten den Film. TV Spielfilm

Tatort Bewertung: Sehenswerter zweiter Fall aus Bremen

Das Ganze nimmt zwar langsam Konturen an, ein richtiger Spannungsbogen entwickelt sich trotzdem nicht. Aber darum geht es, wie so oft im Tatort, ja auch nicht. Neue Zürcher Zeitung

Der Krimi wirkt bemüht originell und ist längst nicht so gut wie der Auftakt des neuen Teams. RedaktionsNetzwerk Deutschland

Sehenswerter zweiter Fall des neuen Tatort-Teams aus Bremen. Stern

