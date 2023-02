Tatort-Kritik zu "Was ist das für eine Welt" aus Wien: "Mitteloriginell"

Die Tatort-Kritik zu "Was ist das für eine Welt" aus Wien: Eisner und Fellner in einem ambitionierten, aber leider etwas verworrenem Slow-Krimi. Die Pressestimmen.

Der gewaltsame Tod des Angestellten einer IT-Firma stellt Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) und Bibi Fellner (Adele Neuhauser) im Tatort heute aus Wien (26.02.2023)vor erhebliche Rätsel. "Was ist das für eine Welt" (Regie: Evi Romen) ist ein Fall für Freunde des eher langsamen und ruhigen Erzähltempos. Und es ist eine Folge, in der Assistentin Meret Schande (Christina Scherrer) den bisher prominentesten Auftritt hat. In den Pressestimmen schneidet der Wien-Tatort eher durchwachsen ab. Die Tatort-Kritik.

Tatort heute in der Kritik: "S tellenweise arg beliebig"

Halb Krimi, halb Gesellschaftspanorama - auf jeden Fall ein ambitionierter, kunstvoller Film. Stern

Austria Psycho: Dieser Tatort ist das Millennials-Update eines Yuppie-Schockers. Der Spiegel

"Was ist das für eine Welt" wartet mit wunderschönen Bildern und einem Haufen guter Einfälle auf (...). Leider werden viele Ideen nur angerissen und nicht auserzählt, dadurch wirkt "Was ist das für eine Welt" stellenweise arg beliebig und schwerfällig. ntv

Der Fall ist ambitioniert im Aufbau, aber in der Story nur mitteloriginell. Süddeutsche Zeitung

Tatort-Kritik zu "Was ist das für eine Welt": "Sprunghaft erzählt"

"Was ist das für eine Welt" balanciert auf der Kante von Blödsinn und Folklore. Neue Zürcher Zeitung

Es gibt viele Verdächtige, viele Spuren, falsche Fährten, Umwege und Neuansätze der Ermittlungen. Manches kann einem etwas zäh vorkommen. Frankfurter Allgemeine Zeitung

Sprunghaft erzählt, mit spannenden Perspektivwechseln. TV Spielfilm

Ein selbstverliebter Super-Optimierer wird erstochen, und auch sonst kommt die junge Generation in diesem Tatort nicht gut weg. Spaß macht er trotzdem! Berliner Zeitung

