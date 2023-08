Neue Angabe an italienischen Tankstellen: Was bedeutet "Prezzo medio"?

Seit Dienstag müssen Tankstellen in Italien neben den eigenen Kraftstoffpreisen auch den sogenannten "Prezzo medio" anzeigen. Dieser soll Verbrauchern beim Sparen helfen.

Dem ein oder anderen Urlauber dürften die neuen Preisangaben an italienischen Tankstellen schon aufgefallen sein. Denn seit Dienstag müssen Tankstellen neben den eigenen Preisen auch den sogenannten "Prezzo medio" angeben. dabei handelt es sich um den regionalen Durchschnittspreis für Kraftstoffe. Auf Autobahnen müssen Tankstellen den nationalen Durchschnittspreis anzeigen.

"Prezzo medio" an italienischen Tankstellen soll Transparenz bei Preisen schaffen

Dazu erhebt das Wirtschaftsministerium jetzt täglich die Preise für Benzin und Diesel in den einzelnen Regionen und veröffentlicht diese immer um 10 Uhr auf seiner Webseite. Vor der neuen Regelung wurden die Preise nur einmal pro Woche ermittelt.

Der "Prezzo medio" soll mehr Transparenz bei den Preisen garantieren. Damit können Verbraucher die Kraftstoffpreise an den Tanksteller einfacher vergleichen und schneller günstige Tankstellen ausfindig machen. Laut dem zuständigen Minister Adolfo Urso wird nun "jeder Verbraucher in der Lage sein, zu überprüfen, ob er einen überdurchschnittlichen Preis bezahlt". Mit der neuen Regelung sollen auch Kraftstoffpreisspekulationen unterbunden werden.

Was kostet Diesel und Benzin aktuell in Italien?

Kurz vor der Einführung der Anzeigepflicht stiegen die Benzinpreise in Italien in den vergangenen zwei Wochen. In einigen Regionen ist der Preis für einen Liter sogar über die Schwelle von zwei Euro geklettert. Am Donnerstag lag der Benzinpreis landesweit durchschnittlich bei 1,92 Euro. Diesel kostete durchschnittlich 1,78 Euro pro Liter. Wie Rai News berichtet, muss man auf Autobahnen für Benzin 1,99 und für Diesel 1,85 Euro pro Liter bezahlen. Am höchsten ist der Kraftstoffpreis im italienweiten Vergleich in Südtirol, gefolgt von Apulien. Trotz des "Prezzo medio" gibt es von Tankstelle zu Tankstelle aktuell noch erhebliche Preisunterschiede.

