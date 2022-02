Kandidaten in Staffel 3 von "Prince Charming": Welche Teilnehmer sind dabei?

Der aktuelle "Prince Charming" heißt Kim Tränka. Welche Kandidaten sind in Staffel 3 dabei? Wir stellen Ihnen die Teilnehmer von "Prince Charming" 2022 näher vor.

Die Dating-Show " Prince Charming" gibt es seit Februar im TV bei Vox zu sehen. Der Prince Kim Tränka kommt aus Bremen und versucht auf der griechischen Insel Kreta unter den 18 Kandidaten seinen eigenen Traumprinzen zu finden. "Prince Charming" ist die erste Dating-Show in Deutschland, die es nach dem Prinzip von " Der Bachelor" homosexuellen Männern ermöglicht, im Fernsehen einen Partner fürs Leben zu finden.

Welche Männer versuchen in Staffel 3 das Herz des "Prince Charming zu erobern? Wir stellen Ihnen die 18 Kandidaten vor, die unter der griechischen Sonne auf die Suche nach der großen Liebe gehen.

Kandidaten bei "Prince Charming" 2022: Teilnehmer in Staffel 3

Jan

Jan Foto: TVNOW

Der 26-Jährige arbeitet neben seinem Lehramtsstudium bereits als Vertretungslehrer und sagt selbst über sich, dass er den meisten Männern zu viel ist. Mit seinem Lächeln und seiner Schlagfertigkeit will er den Prinzen von sich überzeugen.

Bon

Bon Foto: TVNOW

Der Münchner ist 28 Jahre alt und von Beruf Betriebswirt. Er ist halb Deutscher und halb Thailänder und verbindet nach eigener Aussage das Beste aus beiden Kulturen. Zu seinen größten Süchten zählen Kaffee, Cola-Zero und TikTok. In Folge 6 musste er sich vom Prinzen und den anderen Kandidaten verabschieden.

Manfred

Manfred Foto: TVNOW

Der 33-Jährige arbeitet in Hamburg als Sachbearbeiter in einer Poststelle. Seine Freizeit verbringt er am liebsten mit seiner französischen Bulldogge - gerne auch im eigenen Schrebergarten. Manfred liebt Bingo und Rubbellose und will beim Prinzen mit seinem vollen Bart punkten.

Arne

Arne Foto: TVNOW

Der 40-Jährige kommt aus Bremerhaven und ist dort in einer großen Reederei tätig. Im Leben versucht er stets alles mit einer positiven Einstellung anzugehen. Er will den Prinzen mit Humor, Authentizität und Charme überzeugen.

Robin

Robin Foto: TVNOW

Der Berliner ist 23 Jahre alt und hat neben seinem Mode-Management Studium einen Podcast. Außerdem macht er selbst Musik und redet gerne. Warum er bei "Prince Charming" mitmacht, beantwortet Robin so: "Ich habe jede Dating-Plattform durch, und wenn's hier auch nicht klappt, bleibt mir nur noch das Kloster!"

Thomas

Thomas Foto: TVNOW

Der Area Manager und Designer kommt aus Berlin und ist 30 Jahre alt. Er sagt, seine Erscheinung erfülle bei Männern jegliche Bad-Boy Fantasien, innerlich sei er jedoch ein hoffnungsloser Romantiker. In seiner Freizeit näht und zeichnet er gern und verbringt viel Zeit mit seinen Freunden.

Max

Max Foto: TVNOW

Der 25-jährige Marketing-Manager kommt aus Berlin und findet, dass man das Leben und sich selbst nicht zu ernst nehmen sollte. Er spricht fünf Sprachen und bezeichnet seine Drag-Leidenschaft als "quasi sieben Hobbys auf einmal."

Kevin

Kevin Foto: TVNOW

Der Branch Supervisor kommt aus Köln und ist 32 Jahre alt. Kevin setzt gleich auf mehrere Eigenschaften, um die Männer um den Verstand zu bringen: "Ich mache Männer mit meinem Duft, Offenheit, Charme und Charakter verrückt."

Pascal

Pascal Foto: TVNOW

Der Erzieher kommt aus Iserlohn, ist 24 Jahre alt und setzt beim Prinzen vor allem auf seine Empathie und seine Fähigkeit, aus allem etwas Positives zu ziehen. Er liebt Sprichwörter, kann sich aber meistens nicht an sie erinnern.

Jean-Cédric

Jean-Cédric Foto: TVNOW

Der Stuttgarter arbeitet als Creative Director in der Modebranche, ist 30 Jahre alt und fühlt sich besonders von Männern in Mankinis angezogen. Privat steht er auf japanische Mangas - er hat eine Kollektion von über 3000 Exemplaren.

Felix

Felix Foto: TVNOW

Der gelernte Friseur und Visagist arbeitet in der Beautybranche und will mit seinem Aussehen und seinem Lächeln einen guten ersten Eindruck machen. "Wenn man was im Kopf, im Herz und in der Hose hat, braucht man nicht viel mehr", sagt er selbstbewusst vor der Sendung.

Maurice

Maurice Foto: TVNOW

Der 22-jährige Maurice kommt aus Köln und ist angehender Kaufmann für Versicherungen und Finanzen. Sein Outing hat Maurice sehr öffentlich gemacht: Bei der Mr. Gay Germany Wahl 2019. Sein Umfeld hat es aus der Presse erfahren und er selbst war zu der Zeit im Ausland.

"Prince Charming" 2022: Wer ist raus?

Flo

Foto: TVNOW

Der Marketing-Manager kommt aus München ist 34 Jahre alt und versucht, jeden Tag zu genießen. Für ihn bedeutet Liebe gegenseitiges Vertrauen und gemeinsam neue Abenteuer zu erleben. In seiner Freizeit ist er oft auf Reisen und lernt gerne neue Menschen und Kulturen kennen. In Folge 3 musste er sich vom aktuellen "Prince Charming" verabschieden.

Corey

Corey Foto: TVNOW

Der 33-jährige Speditionskaufmann aus Berlin singt gerne unter der Dusche und fährt gerne Fahrrad - sofern das Wetter es zulässt. Sein Lebensmotto lautet "Hakuna Matata - No worries". Besonders sexy findet er Thor-Schauspieler Chris Hemsworth. Das Herz des "Prince Charming" konnte er nicht erobern.

Lukas

Lukas Foto: TVNOW

Der Hamburger Schutzpolizist ist 23 Jahre alt und lebt nach dem Motto: "Kein Tag ist wie der andere, also gebe jedem eine Chance." Er sagt über sich selbst, dass ihm fast nichts peinlich ist und er sehr gut über sich selbst lachen kann. In Folge 2 war für Lukas Schluss.

Ash

Ash Foto: TVNOW

Der Programm-Manager in einer Softwarefirma kommt aus Berlin, ist 27 Jahre alt und sein Lebensmotto lautet "Go with the flow". Ash hat bereits in fünf Ländern gelebt, darunter auch Indien und Tschechien. Er bezeichnet sich selbst als offenen Menschen mit einem großen Herz. Ash musste in Folge 2 nach Hause gehen.

Markus

Markus Foto: TVNOW

Der Friseurmeister besitzt seinen eigenen Salon in Nordendorf und ist 32 Jahre alt. Er geht offen damit um, dass er ein Haarteil trägt und wollte den Prinzen mit seinen blauen Augen und seinen Blicken verführen. Markus musste in Folge 1 die Show schon wieder verlassen.

Patrick

Foto: TVNOW

Der einzige Österreicher unter den Kandidaten kam aus Wien, ist 32 Jahre alt und Angestellter. Sein Lebensmotto ist: "Eine Meinung haben, dahinterstehen, aber auch keine Angst vor irgendwem." Bei "Prince Charming" legte er Wert darauf, authentisch zu bleiben. Patrick verließ die Sho freiwillig in Folge 1.

