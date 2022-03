Infos zu Staffel 3 von "Prince Charming": Sendetermine und Übertragung

Staffel 3 von "Prince Charming" gibt es seit Februar bei Vox zu sehen. Wir geben Ihnen alle Infos rund um Sendetermine, Sendezeit und Übertragung im TV oder Stream.

"Prince Charming" 2022 läuft seit Anfang Februar bei Vox. Diesmal ist es Kim Tränka aus Bremen, der unter den 18 Single-Männern hofft, seinen Traumprinzen zu finden. Angelehnt wurde die Sendung an das bekannte und sehr beliebte Format "Der Bachelor" - nur eben mit homosexuellen Teilnehmern. In der ersten Staffel 2019 war es Nicolas Puschmann, der nach seinem Traummann suchte, in der zweiten ein Jahr später Alexander Schäfer.

Hier in unserem Artikel haben wir alle wichtigen Infos rund um Sendetermine, Sendezeit sowie Übertragung im TV und Stream für Sie zusammen gefasst.

"Prince Charming", Staffel 3: Sendetermine

Der Start der 3. Staffel von "Prince Charming", der Dating-Show mit homosexuellen Kandidaten, war am 7. Februar 2021. Es wird insgesamt neun Folgen sowie eine Wiedersehens-Folge am Ende der Sendung geben. Wenn die Episoden wöchentlich bei Vox laufen, sind das die voraussichtlichen Sendetermine:

Folge 1: 07.02.2022

Folge 2: 14.02.2022

Folge 3: 21.02.2022

Folge 4: 28.02.2022

Folge 5: 07.03.2022

Folge 6: 14.03.2022

Folge 7: 21.03.2022

Folge 8: 28.03.20221

Folge 9: 04.04.2022

Wiedersehen: 11.04.2022

Video: ProSieben

So sehen Sie die 3. Staffel von "Prince Charming": Übertragung im TV und Stream

Die neuen Folgen der Gay-Dating-Show "Prince Charming" gibt es ab dem 7. Februar um 22.20 Uhr live im TV bei Vox zu sehen. Die Episoden werden dann immer montags im Anschluss an das Dating Format "First Dates Hotel" übertragen. Neben der Übertragung im TV können Sie die Show auch live im Stream bei RTL+ verfolgen. Um den Live-Stream von Vox sehen zu können, wird allerdings ein kostenpflichtiger Premium Account benötigt.

Ebenso wie im vergangenen Jahr wurde die neue, 3. Staffel der beliebten Dating-Show "Prince Charming" zunächst exklusiv bei RTL+ ausgestrahlt. Hier stehen die einzelnen Folgen auch schon jetzt auf Abruf zur Verfügung. Dazu wird ebenfalls eine kostenpflichtige Premium-Mitgliedschaft benötigt.

Kim Tränka im Porträt

Kim Tränka wird sich in Staffel 3 von "Prince Charming" auf der Suche nach seinem Traummann begeben. Der 31-jährige Automobilkaufmann kommt aus Bremen und hofft, endlich die große Liebe zu finden. Privat ist der neue "Prince Charming" vielseitig interessiert: Er reitet, turnt und war ganze neun Jahre lang als Standard-Latein-Tänzer auf Wettkämpfen unterwegs.

"Prince Charming" Kim Tränka macht in seiner Freizeit viel Sport. Foto: TVNOW

"Prince Charming" Staffel 3: Das sind die Kandidaten

Insgesamt 18 Single-Männer geben als Kandidaten bei "Prince Charming" 2022 ihr Bestes, Kim Tränka innerhalb von neun Folgen für sich zu gewinnen. Jeder von ihnen möchte der sein, der am Ende übrig bleibt und für den der neue "Prince Charming" sich entscheidet. Diese Teilnehmer sind dabei:

Arne (40)

Ash (27)

Bon (28)

Corey (33)

Felix (24)

Flo (34)

Jan (26)

Jean-Cédric (30)

Kevin (32)

Lukas (23)

Manfred (33)

Markus (32)

Maurice (22)

Max (25)

Pascal (24)

Patrick (30)

Robin (23)

Thomas (30)