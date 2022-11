Teilnehmer bei "Prince Charming" 2022 - Wer sind die Kandidaten?

Wer sind die Kandidaten bei "Prince Charming" 2022? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer hier vor.

Die vierte Staffel der Gay-Dating-Show " Prince Charming" ist in vollem Gange - 21 Singles versuchen auf Rhodos, das Herz des diesjährigen Prinzen Fabian Fuchs zu erobern. Die Sendetermine von "Prince Charming" sind bekannt: Am 29. September ging es los. Wer sind die hoffnungsvollen Kandidaten? Wir stellen Sie Ihnen hier alle einzeln vor.

"Prince Charming" 2022 - Die Kandidaten

Alexander Foto: RTL

Name: Alexander

Alter: 31

Wohnort: Duisburg

Beruf: Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen

Instagram: @alexandrowitsch



Alexander nennt als seinen persönlichen Fun Fact, dass er Hühner und über 80 Zimmerpflanzen hat - mit steigender Tendenz, wie er betont. Er könne auf seine eigene Art charmant sein und biete dazu noch "ein ganz süßes Lächeln".

Dennis O. Foto: RTL

Name: Dennis O.

Alter: 28

Wohnort: Berlin

Beruf: Grafik Designer

Instagram: @spazecowboy

Dennis O. hat Löwe als Sternzeichen - überhaupt mag er das Universum, die Gestirne und die Liebe. Er hat ständig Cowboystiefel im Gepäck und ist jederzeit darauf gefasst, dass irgendwelche Aliens aufkreuzen und ihn einsammeln.

Dennis S. Foto: RTL

Name: Dennis S.

Alter: 27

Wohnort: Bergisch Gladbach

Beruf: Account Manager

Instagram: @dennisschotanus

Dennis S. sucht bei "Prince Charming" eine Liebe, die mit einem Abenteuer startet. Er möchte, dass das Ganze sich in einer "extremen Situation" entwickelt. Dating Apps hat er dick.

Leon Foto: RTL

Name: Leon

Alter: 22

Wohnort: Maastricht

Beruf: Student

Instagram: @leon__hirsack

Leon meint, er verstehe sich selbst zu wenig, um sich selbst zu beschreiben. Und er findet, dass diese Eigenschaft ihm das Leben nicht gerade erleichtere. Andererseits: Er kann notfalls auch Kühe reiten.

Philippe Foto: RTL

Name: Philippe

Alter: 29

Wohnort: Sankt Vith (Belgien)

Beruf: Unternehmer, Yoga- und Meditationstrainer

Instagram: @philippevanthomas

Philippe gibt eine Selbstbeschreibung für Astrologie-Kundige: "Sonne im Steinbock, Gefühle wie ein Fisch und die Erotik im Skorpion". Alles klar? Auch sonst hat er es mit den Weiten des Universums: Das perfekte Date findet für ihn oben auf einem Wasserturm statt, wo er und sein Partner mit einem Teleskop in den freien Sternenhimmel blicken.

Sebastian Foto: RTL

Name: Sebastian

Alter: 23

Wohnort: Bielefeld

Beruf: Modemanagement Student

Instagram: @bastispdt

Sebastian ist nach eigener Aussage ein "modeaffiner sportlicher Nerd mit Herz am rechten Fleck". Er hätte gern einen Partner, der älter ist als er selbst. Er will auf keinen Fall "den Papa" spielen und ständig auf einen Jüngeren aufpassen.

Tim Foto: RTL

Name: Tim

Alter: 25

Wohnort: Luzern

Beruf: Marketing und Kommunikation

Instagram: @timhornbyl

Tim wollte zunächst Schauspieler werden und studierte in einem Acting Shakespeare Sommerkurs am Central Saint Martins College in London. Seine persönlichen materiellen Ziele sind bescheiden: Townhouse in London, Grachtenhaus in Amsterdam, Villa am See in Luzern. Wenn alles glattläuft, hätte er gern auch noch ein Penthouse in New York City.

