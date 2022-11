Teilnehmer bei "Prince Charming" 2022 - Wer sind die Kandidaten?

Wer sind die Kandidaten bei "Prince Charming" 2022? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer hier vor.

Die vierte Staffel der Gay-Dating-Show " Prince Charming" ist in vollem Gange - 21 Singles versuchen auf Rhodos, das Herz des diesjährigen Prinzen Fabian Fuchs zu erobern. Die Sendetermine von "Prince Charming" stehen schon lange fest - am 29. September ging es los. Wer sind die hoffnungsvollen Kandidaten? Wir stellen Sie Ihnen hier alle einzeln vor.

"Prince Charming" 2022 - Die Kandidaten

Sebastian Foto: RTL

Name: Sebastian

Alter: 23

Wohnort: Bielefeld

Beruf: Modemanagement Student

Instagram: @bastispdt

Sebastian ist nach eigener Aussage ein "modeaffiner sportlicher Nerd mit Herz am rechten Fleck". Er hätte gern einen Partner, der älter ist als er selbst. Er will auf keinen Fall "den Papa" spielen und ständig auf einen Jüngeren aufpassen.

Tim Foto: RTL

Name: Tim

Alter: 25

Wohnort: Luzern

Beruf: Marketing und Kommunikation

Instagram: @timhornbyl

Tim wollte zunächst Schauspieler werden und studierte in einem Acting Shakespeare Sommerkurs am Central Saint Martins College in London. Seine persönlichen materiellen Ziele sind bescheiden: Townhouse in London, Grachtenhaus in Amsterdam, Villa am See in Luzern. Wenn alles glattläuft, hätte er gern auch noch ein Penthouse in New York City.

"Prince Charming" 2022 - Wer ist raus?