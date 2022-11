Teilnehmer bei "Prince Charming" 2022 - Wer sind die Kandidaten?

Wer sind die Kandidaten bei "Prince Charming" 2022? Wir stellen Ihnen alle Teilnehmer hier vor.

Die vierte Staffel der Gay-Dating-Show " Prince Charming" ist in vollem Gange - 21 Singles versuchen auf Rhodos, das Herz des diesjährigen Prinzen Fabian Fuchs zu erobern. Die Sendetermine von "Prince Charming" sind bekannt: Am 29. September ging es los. Wer sind die hoffnungsvollen Kandidaten? Wir stellen Sie Ihnen hier alle einzeln vor.

"Prince Charming" 2022 - Die Kandidaten

Alessandro Foto: RTL

Name: Alessandro

Alter: 29

Wohnort: Dottikon ( Schweiz)

Beruf: Inside Sales / Verkaufsinnendienst

Instagram: @Alejandrovontastic

Allessandro beschreibt sich selbst als "loyal, humorvoll, athletisch und für jeden Adrenalinkick zu motivieren". Das perfekte Date dauert für ihn einen ganzen Tag und eine ganze Nacht.

Alexander Foto: RTL

Name: Alexander

Alter: 31

Wohnort: Duisburg

Beruf: Fachwirt im Gesundheits- und Sozialwesen

Instagram: @alexandrowitsch



Alexander nennt als seinen persönlichen Fun Fact, dass er Hühner und über 80 Zimmerpflanzen hat - mit steigender Tendenz, wie er betont. Er könne auf seine eigene Art charmant sein und biete dazu noch "ein ganz süßes Lächeln".

Dennis O. Foto: RTL

Name: Dennis O.

Alter: 28

Wohnort: Berlin

Beruf: Grafik Designer

Instagram: @spazecowboy

Dennis O. hat Löwe als Sternzeichen - überhaupt mag er das Universum, die Gestirne und die Liebe. Er hat ständig Cowboystiefel im Gepäck und ist jederzeit darauf gefasst, dass irgendwelche Aliens aufkreuzen und ihn einsammeln.

Dennis S. Foto: RTL

Name: Dennis S.

Alter: 27

Wohnort: Bergisch Gladbach

Beruf: Account Manager

Instagram: @dennisschotanus

Dennis S. sucht bei "Prince Charming" eine Liebe, die mit einem Abenteuer startet. Er möchte, dass das Ganze sich in einer "extremen Situation" entwickelt. Dating Apps hat er dick.

Joel Foto: RTL

Name: Joel

Alter: 24

Wohnort: Essen

Beruf: Qualitätsmanager

Instagram: @joelfromthepott

Für Joel ist das Leben eine Party mit dem Dresscode "Come as you are". Wenn er verliebt ist, merkt er das daran, dass er auf dem Rummel ein Lebkuchenherz kauft - dieses romantische Statement begleitet er allerdings mit einem deutlichen Augenzwinkern.

Leon Foto: RTL

Name: Leon

Alter: 22

Wohnort: Maastricht

Beruf: Student

Instagram: @leon__hirsack

Leon meint, er verstehe sich selbst zu wenig, um sich selbst zu beschreiben. Und er findet, dass diese Eigenschaft ihm das Leben nicht gerade erleichtere. Andererseits: Er kann notfalls auch Kühe reiten.

Manuel B. Foto: RTL

Name: Manuel B.

Alter: 34

Wohnort: Mainz

Beruf: studierter Soziologe, bald fertiger examinierter Jurist, Nebenjob Fitnesstrainer

Instagram: @megamallemanu

Das Lebensmotto des Kandidaten Manuel B lautet: "Be Proud, be Pride, be You!" - alles, was nicht gesetzlich verboten ist und was keinem anderen Schaden zufügt, ist seiner Meinung nach erlaubt. Er sieht sich selbst als Energiebündel mit meist guter Laune - und mit Entschlossenheit.

Manuel K. Foto: RTL

Name: Manuel K.

Alter: 33

Wohnort: Köln

Beruf: Project Coordinator

Instagram: @manu_cgn_89

Manuel K. ist ein Amüsier-Tier - er liebt den Kölner Karneval und das Münchner Oktoberfest gleichermaßen. Außerdem ist er ein Fan von "Let's Dance". Er ist (wieder) bereit für eine neue Liebe, sagt er.

Marcel Foto: RTL

Name: Marcel

Alter: 24

Wohnort: Hamburg

Beruf: Friseur

Instagram: @marcelxmeyer

Marcel hat eine denkwürdige Selbstbeschreibung. Er bezeichnet sich als "Meme Queen, die ihr Herz auf der Zunge trägt". Liebe sei im übrigen kein Märchen, und ein potentieller Partner sollte auf jeden Fall älter sein als er.

Marcus Foto: RTL

Name: Marcus

Alter: 27

Wohnort: München

Beruf: Sommelier und Student (Management und Digitalisierung)

Instagram: @marcus.mullr

Marcus hält sich deshalb (noch) für einen Single, weil seine leidenschaftliche Art viele in Frage kommende Partner im ersten Moment womöglich einschüchtert oder überfordert. Außerdem ist er nach eigener Aussage "120 Prozent" eifersüchtig und fährt schon mal kräftig dazwischen, wenn ein Flirt ihm zu weit geht.

Nico Foto: RTL

Name: Nico

Alter: 25

Wohnort: München

Beruf: Student

Instagram: @n.i.i.c.o

Nico bezeichnet sich selbst als "optimistisch, loyal, chaotisch, zielstrebig". Sein perfektes Date müsste er vermutlich ins kanadische Vancouver verlegen, sofern Skifahren gemeint ist: "Erst geht es von 2000 Metern aus rapide abwärts und anschließend genießen wir gemeinsam den Sonnenuntergang am Strand". Dort oben am Pazifik ist das nämlich an ein und demselben Tag problemlos machbar.

Niko Foto: RTL

Name: Niko

Alter: 23

Wohnort: Berlin

Beruf: Student

Instagram: @nikodemuth

Niko enthüllt, dass seine Freundinnen und Freunde ihn als "Freizeittherapeut" bezeichnen, was immer diese Bezeichnung genau bedeutet. Hilft das hier vielleicht weiter? Er mag nicht barfuß duschen und läuft nicht gern über Sand.

Philippe Foto: RTL

Name: Philippe

Alter: 29

Wohnort: Sankt Vith (Belgien)

Beruf: Unternehmer, Yoga- und Meditationstrainer

Instagram: @philippevanthomas

Philippe gibt eine Selbstbeschreibung für Astrologie-Kundige: "Sonne im Steinbock, Gefühle wie ein Fisch und die Erotik im Skorpion". Alles klar? Auch sonst hat er es mit den Weiten des Universums: Das perfekte Date findet für ihn oben auf einem Wasserturm statt, wo er und sein Partner mit einem Teleskop in den freien Sternenhimmel blicken.

Sebastian Foto: RTL

Name: Sebastian

Alter: 23

Wohnort: Bielefeld

Beruf: Modemanagement Student

Instagram: @bastispdt

Sebastian ist nach eigener Aussage ein "modeaffiner sportlicher Nerd mit Herz am rechten Fleck". Er hätte gern einen Partner, der älter ist als er selbst. Er will auf keinen Fall "den Papa" spielen und ständig auf einen Jüngeren aufpassen.

Srira Foto: RTL

Name: Srira

Alter: 29

Wohnort: Köln

Beruf: Verkäufer und Content Creator

Instagram: @just.srira

Srira sieht sich selbst als "humorvoll, fürsorglich, verpeilt und ein bisschen eitel". Trotzdem nimmt er sich selbst nicht allzu ernst, gibt er zu Protokoll. Sein perfektes Date: Jemand taucht spontan mit einer Flasche Wein bei ihm auf, die beiden setzen sich an den Rhein und genießen den Abend.

Thomas Foto: RTL

Name: Thomas

Alter: 33

Wohnort: Salzburg (Österreich)

Beruf: Fertigungstechniker

Instagram: Thomas__Lackner

Liebe ist für Thomas "Ehrlichkeit, Treue, Respekt und Vertrauen". Er findet "Prince Charming" so wichtig, weil mit diesem TV-Format auch viele nicht homosexuelle Menschen erreicht werden. Er hofft, das damit "Vorurteile, Unverständnis oder gar Hass gegen die Community" ausgeräumt werden könnten.

Tim Foto: RTL

Name: Tim

Alter: 25

Wohnort: Luzern

Beruf: Marketing und Kommunikation

Instagram: @timhornbyl

Tim wollte zunächst Schauspieler werden und studierte in einem Acting Shakespeare Sommerkurs am Central Saint Martins College in London. Seine persönlichen materiellen Ziele sind bescheiden: Townhouse in London, Grachtenhaus in Amsterdam, Villa am See in Luzern. Wenn alles glattläuft, hätte er gern auch noch ein Penthouse in New York City.

