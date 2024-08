"Princess Charming" 2024: Lea Hoppenworth hofft auf ein Feuerwerk an Romantik

Sommer, Sonne, Dates und Romantik - bei "Princess Charming" 2024 versuchen zahlreiche Single-Damen das Herz der "Princess" zu erobern. Es steht Staffel 4 der lesbischen Dating-Show an, die ein Ableger von "Prince Charming" ist. Auch die "Die Bachelorette" 2024 verteilt in der neuen Staffel nicht nur Rosen an Männer, sondern auch an Frauen. In Thailand buhlen 20 Damen um das Herz von Lea Hoppenworth, die auf Gruppen- und Einzeldates die Gelegenheit hat, die Frauen näher kennen zu lernen.

Nun stellt sich die Frage: Wer ist die neue "Princess Charming"? Wie sieht ihr Steckbrief aus? Wir stellen Ihnen Lea Hoppenworth im Porträt vor.

"Princess Charming" 2024: Das ist Lea Hoppenworth

Für Staffel 4 schickt RTL wieder eine neue "Princess Charming" auf die Suche nach dem Liebesglück. 2024 ist Lea Hoppenworth auf der Suche nach der großen Liebe. Um sich ein Bild über die neue "Princess" machen zu können, haben wir Ihnen einen Steckbrief für Sie:

Name: Lea Hoppenworth

Alter: 30

Wohnort: Berlin

Beruf: Copywriterin

Single seit: 2 Jahren

"Princess Charming" 2024: Lea Hoppenworth im Interview

Im RTL-Interview verrät Lea Hoppenworth, dass sich die neue Erfahrung, "Princess Charming" zu sein, gut anfühlt. Wirklich geplant hat die 30-Jährige mit der Teilnahme allerdings nicht. Ohne Vorbereitung möchte sie das Abenteuer beginnen und setzt dabei auf Spontanität. Sie hört gerne auf ihr Bauchgefühl und beschreibt sich als unkonventionelle Frau, die macht worauf sie gerade Lust hat. Von einer Partnerin wünscht sich Lea Hoppenworth Ehrlichkeit und emotionale Erreichbarkeit. Den Teilnehmerinnen gibt sie als Tipp mit, dass man mit Offenheit wahrscheinlich gut punkten kann. Dating in Berlin beschreibt Lea Hoppenworth als nervenaufreibend, in anderen deutschen Städten sei das Kennenlernen einfacher.

"Princess Charming" 2024: Instagram-Account

Eine Teilnahme an einem Reality-Format ohne Social-Media-Account ist undenkbar. Auch die neue "Princess Charming" 2024 ist beispielsweise auf Instagram aktiv. Allerdings hat die Berlinerin ihr Profil auf "privat" gestellt, wodurch die Beiträge nur von bestätigten Profilen angesehen werden können. Wir haben Ihnen den Kanal trotzdem verlinkt.

Instagram Lea Hoppenworth

"Princess Charming": Seit wann läuft die Dating-Show?

Die Sendetermine der 4. Staffel "Princess Charming" 2024 starteten am 3. Juli 2024. Seitdem gibt es jede Woche eine neue Ausgabe. Die Übertragung übernimmt RTL+. Auf der ist zeitgleich auch "Ex on the Beach" 2024 zu sehen.

Das sind die Teilnehmerinnen von "Princess Charming" 2024

Dieser Übersicht können Sie die Kandidatinnen von "Princess Charming" 2024 entnehmen, die das Herz von Lea Hoppenworth erobern möchten:

Christine (28), Immobilienkauffrau / Barkeeperin aus Köln

Hang (31), Gesundheits- und Krankenpflegerin aus Hannover

Inci (27), Vertriebsinnendienstlerin aus Heidelberg

Julia (23), Studentin aus Berlin

Katharina (28), Systemische Einzel- und Paartherapeutin aus Regensburg

Lara (27), Kosmetikerin aus Frankfurt

Laura (28), Ingenieurstudentin und ausgelernte Speditionskauffrau aus Bochum

Lisa (24), Studentin aus der Nähe von Bamberg

Lucia (28), Yogaleiterin, Tattoo-Artist und Schmuckdesignerin aus Leipzig

Maike (30), Head of Marketing aus Berlin

Marjam (30), Pflegefachkraft aus Hamburg

Marlen (31), Headhunterin im Bankwesen aus Berlin

Melissa (28), Account Managerin aus Neuss

Sara (20), Komparsin aus Wien

Sarah (29), Qualitätsmanagerin aus Köln

Seleya (23), Vertrieblerin in der IT / Barkeeperin aus Köln

Sina (24), Rechtemanagerin aus München

Tay (25), Studentin aus München

Tommi (23), Studentin aus Osnabrück

Viviana (24), Studentin und freischaffende Assistentin aus Wien