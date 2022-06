"Princess Charming": Das sind die Kandidatinnen 2022

Die Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2022: Hier stellen wir alle Teilnehmerinnen vor, die das Herz von Hanna erobern möchten.

Nach dem Erfolg von " Prince Charming" wurde das Format sehr schnell auch aufs weibliche Geschlecht übertragen. Die daraus entstandene Show "Princess Charming" geht 2022 in die nächste Runde. Dieses Mal ist die 28-jährige Hanna die neue "Princess Charming", die auf der Suche nach der großen Liebe ist. Dabei lernt sie in der Sendung gleich 19 junge Frauen kennen, mit denen sie Zeit verbringen kann. Im Laufe der Sendetermine von "Princess Charming" 2022 werden immer weniger Kandidatinnen übrig bleiben.

Wir stellen Ihnen hier die Teilnehmerinnen der diesjährigen Staffel vor. Wer sind die Kandidatinnen, die versuchen, das Herz von Hanna zu erobern?

Kandidatinnen bei "Princess Charming" 2022

Anastasia Foto: RTL

Anastasia: Die gelernte Bankkauffrau aus Kempten ist 26 Jahre alt und lebt ihr Leben nach dem Motto: "Rock your life!" Ihre Bewerbung bei Princess Charming war recht spontan. Ihr fehlt zuhause einfach eine Community.

Aylin Foto: RTL

Aylin: Aylin ist 30 Jahre alt und kommt aus Berlin. Dort arbeitet sie als Erzieherin. Für "Princess Charming" hat sie sich beworben, weil sie es wichtig findet, dass mehr Menschen mit Homosexualität konfrontiert werden. Sie wünscht sich, dass niemand mehr das Gefühl haben muss, sich für seine sexuelle Orientierung zu schämen.

Carolin Foto: RTL

Carolin: Die aus Leipzig stammende 29-Jährige ist Unternehmerin. Sie nimmt bei "Princess Charming" teil, um zu beweisen, dass auch aus einer Dating-Show die große Liebe entstehen kann. Ihr Lebensmotto lautet: "Why not?"

Charlotte Foto: RTL

Charlotte: Warum macht die 29-jährige Personalerin aus Bremen bei "Princess Charming" mit? Weil: "Wenn es bei Tinder geht, warum dann nicht auch im TV?". Genauso besonders wie ihre Begründung für die Teilnahme an der Sendung ist auch ihr sonstiges Leben. So besitzt sie keine Möbel, um jederzeit den Wohnort wechseln zu können.

Dora Foto: RTL

Dora: Mit ihren 23 Jahren ist Dora eine der jüngeren Teilnehmerinnen. Die Sonderpädagogik-Studentin und Gründerin einer Kaffemarke stammt aus Köln. Ihre Einstellung zur Liebe ist womöglich nicht allzu kitschig, da sie Liebe am besten damit beschreibt, dass sie kein Disney-Film aus den 2000ern sei.

Jasmin Amelia Foto: RTL

Jasmin Amelia: Die aus Osnabrück stammende, 28-jährige Verkaufsberaterin hat ein großes Ziel im Leben: Am Strand zu wohnen und einen kleinen Goldschiedeladen betreiben. Dafür muss natürlich zunächst die richtige Partnerin bei "Princess Charming" gefunden werden.

Jay Foto: RTL

Jay: Die stolze Siegerin eines "Arschbombenwettbewerbs" ist 27 Jahre alt und sucht ganz im Gegensatz zu den meisten anderen Teilnehmern nicht aktiv nach der großen Liebe. Doch die Content-Creatorin aus Frankfurt am Main ist sich auch bewusst, dass wer nicht suchet, der nicht findet. Also macht sie einfach mal auf gut Glück bei "Princess Charming" mit.

Jessica Foto: RTL

Jessica: Die 26 Jahre alte IT-Assistentin aus München tritt sehr selbstbewusst auf. Ihre favorisierte Art zu flirten ist es, andere mit ihren Blicken "wahnsinnig" zu machen. Haben ihre Blicke dann jemanden angelockt, verlangt sie sofort ihr Sternzeichen und Aszendenten zu erfahren.

Jördis Foto: RTL

Jördis: 34 Jahre alt, von Beruf psychotherapeutischer Heilpraktiker, Wohnhaft in Berlin. Auf die Frage nach dem Warum der Teilnahme bei "Princess Charming" kommt bloß die Antwort: "Why not?"

Katharina Foto: RTL

Katharina: Die 30-jährige kölner Personalsachbearbeiterin wirkt im Vergleich zu den anderen Kandidatinnen sehr ruhig und fast schon ein bisschen brav. Für sie hat es bisher nicht geklappt mit der großen Liebe, also versucht sie es nun bei "Princess Charming".

Kim Foto: RTL

Kim: Die Campaign-Managerin aus Hannover ist 25 Jahre alt und bezeichnet sich selbst als unkonventionell. Damit begründet sie dann zugleich auch ihre Teilnahme bei "Princess Charming": Wenn man unkonventionell lebt, warum dann nicht auch in der Liebe unkonventionelle Wege gehen?

Laura Foto: RTL

Laura: Mit ihren 22 Jahren ist auch Laura im Vergleich zu den anderen Teilnehmerinnen recht jung. Die Barkeeperin aus München hatte bisher leider noch nicht das Glück, echte Liebe in einer Beziehung zu erfahren. Das möchte sie nun bei "Princess Charming" ändern.

Lena Foto: RTL

Lena: Die angehende Studentin aus Leverkusen ist 20 Jahre alt und lebt ihr Leben bisher nach dem Motto: "Leben und leben lassen". Sich selbst beschreibt Lena sowohl als chaotisch, als auch als ordentlich. Liebe ist für sie "mit eine der schönsten Dinge, die man fühlen kann". Und genau danach sucht sie bei "Princess Charming".

Maria Foto: RTL

Maria: Maria ist Lageristin und Sängerin, 30 Jahre alt und kommt aus Köln. Bei "Princess Charming" sucht sie nicht nur nach der großen Liebe, sondern möchte den Menschen auch zeigen, dass es völlig normal und sogar wunderschön ist, queer zu sein.

Paula Foto: RTL

Paula: Liebe ist für die in Bremen wohnende Kinderkrankenschwester, wenn man die Spitze vom Cornetto-Eis abgibt. Entsprechend dieser Einstellung lautet auch das Motto der 28-jährigen: "Glück ist nur geteilt wertvoll".

Sabcho Foto: RTL

Sabcho: Sabcho ist 28 Jahre alt und arbeitet im familiären Gastrobetrieb. Bisher kann Sabcho nur Beziehungen mit Hetero-Frauen vorweisen, daher ist die Teilnahme bei "Princess Charming" die Chance, in an "anderen Gewässern zu fischen".

Sarah Foto: RTL

Sarah: Mit 26 Jahren ist Sarah bereits Ärztin in Düsseldorf. Bei "Princess Charming" macht sie aus zweierlei Gründen mit: Einmal, um ein Vorbild zu sein, und dann natürlich noch, um die große Liebe zu finden.

Tyshea Foto: RTL

Tyshea: Die 30-jährige Tänzerin aus Köln ist bereits als Kind mit Rolf Zuchowski getourt. Sie weiß ganz genau, was sie zu bieten hat und ist sich der Wirkung ihres Körpers beim Flirten bestens bewusst. Bei "Princess Charming" sucht sie jemanden, mit dem sie eine enge Bindung aufbauen kann.

Vivien Foto: RTL

Vivien: Die Bürokauffrau aus Velbert ist 25 Jahre alt und versucht, mit ihrer Teilnahme bei "Princess Charming" die Liebe mal auf einem anderen Wege zu finden als man das gewöhnlich tut. Mit zu viel nackter Haut kann sie in der Sendung jedoch vermutlich nicht so gut umgehen, denn sie hat eine Fußphobie.