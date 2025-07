Prinz George wird 12: So bereitet ihn die Familie auf seine königliche Rolle vor

Viele Kinder entdecken mit zwölf ihre Unabhängigkeit: Sie fahren allein mit dem Rad zur Schule und geben ihr erstes Taschengeld aus. Für Prinz George sieht der Alltag anders aus. Als ältester Sohn von Prinz William und Prinzessin Catherine wächst er mit einer klaren Zukunft auf. Er steht an zweiter Stelle der britischen Thronfolge und soll eines Tages König werden. Spontane Ausflüge, unbeobachtete Freiräume oder ein Leben ohne Medienaufmerksamkeit? Kaum denkbar. Prinz George feiert am kommenden Dienstag seinen zwölften Geburtstag.

Zuletzt bekam die Öffentlichkeit ihn beim Wimbledon-Finale am 13. Juli zu sehen. Der Prinz traf dort auch auf die britischen Herren-Doppelmeister Lloyd Glasspool und Julian Cash. Auf die Frage, ob er gut Tennis spiele, gab sich George britisch bescheiden und sagte: „Ich bin ganz okay.“ Tatsächlich spielt der Royal jedoch bereits seit seinem fünften Lebensjahr Tennis und hatte sogar die Gelegenheit, mit dem früheren Profi Roger Federer zu trainieren, wie Kate einmal verriet.

George wirkt oft fast ein wenig zu erwachsen

Im Juni zeigte sich George überdies bei „Trooping the Colour“. Dort stand er im dunkelblauen Anzug auf dem Balkon des Buckingham-Palasts und wirkte dabei, das Haar brav gescheitelt, fast ein wenig zu erwachsen. Während Prinz Louis regelmäßig durch seine kindliche Unbefangenheit auffällt – mal winkt er wild royalen Fans zu, mal schneidet er Grimassen –, hält sich George zurück. Beobachter sagen, er orientiere sich dabei stark an seinem Vater, der stets höflich und kontrolliert auftritt.

Laut der britischen Royal-Expertin Charlotte Griffith beeinflusst auch Prinzessin Catherine gezielt, wie ihre Kinder öffentlich wahrgenommen werden. So trage George häufig Anzug und Krawatte, während sein jüngerer Bruder Louis im Matrosenoutfit erscheint. Das sei kein Zufall, so Griffith: „Diese Outfits fördern ganz klar das Bild von Louis als frechen, kleinen Jungen, während George als der Kluge und Vernünftige dargestellt wird.“ Zu Hause hingegen bemühen sich Kate und William um ein möglichst normales Familienleben für ihre Kinder, betont Ailsa Anderson, frühere Pressesprecherin von Königin Elizabeth II. Seit dem Umzug aus dem Kensington-Palast nach Windsor im Jahr 2022 lebt die Familie in Adelaide Cottage, einem vergleichsweise bescheidenen Haus mit vier Schlafzimmern. George besucht dort in der Nähe die Lambrook School, eine Privatschule mit Naturbezug und einem eher entspannten Umgang. Neben Tennis liebt der junge Royal auch Rugby und trainiert für Schul-Triathlons, wie William und Kate verrieten.

Die bürgerliche Herkunft von Kate prägt maßgeblich sein Aufwachsen

Die bürgerliche Herkunft Catherines prägt maßgeblich, wie Prinz George aufwächst. „Diese beeinflusst entscheidend, wie sie die nächste Generation von Royals erzieht“, sagt Telegraph-Korrespondentin India McTaggart. Kate habe in vielerlei Hinsicht ihre eigene Kindheit nachgebildet, so Matt Wilkinson, Royal-Experte der Sun. Ihr gefalle es, selbst zu kochen und dann einfach nach George rufen zu können. Dabei weiß dieser es offenbar besonders zu schätzen, wenn Pasta auf den Tisch kommt: Laut Starkoch Aldo Zilli ist Spaghetti Carbonara sein Lieblingsgericht.

Um eine Geschwisterrivalität, wie sie über die Jahre zwischen William und Prinz Harry entstanden ist, zu vermeiden, setzt das Wales-Paar überdies auf Fairness. Obwohl George als künftiger König eine herausgehobene Rolle hat, soll keines der Kinder bevorzugt werden. „William und Catherine sind entschlossen, die traditionelle Rollenverteilung von ‚Thronfolger und Ersatz‘ zu durchbrechen. Sie legen großen Wert darauf, dass Prinz George zwar der Erstgeborene ist, aber als ‚Erster unter Gleichen‘ aufwächst, damit Charlotte und Louis sich als gleichwertig behandelt fühlen”, sagt die britische Royal-Expertin Hilary Fordwich.

Offizielle Pflichten verteilen sich künftig auf weniger Schultern

Prinz Harry sagte 2017 in einem Interview mit dem Magazin Newsweek einmal, dass „niemand in der königlichen Familie wirklich König oder Königin sein will“, man seine Pflicht jedoch „zur richtigen Zeit“ erfüllt. Und auch auf George lastet vermutlich bereits jetzt enormer Druck. Denn durch die gezielte Verschlankung der Monarchie dürfte die Verantwortung umso größer werden. Offizielle Pflichten verteilen sich künftig auf deutlich weniger Schultern. „Im inneren Kreis der Royals sind heute weniger Mitglieder und George ist sich seiner Rolle bereits bewusst“, sagt die Historikerin Chandrika Kaul, Expertin für die britische Monarchie.