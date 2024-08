Prinz Harry bricht mit royaler Tradition: Vertieft das die Kluft mit seiner Familie?

Jahrelange Schuldzuweisungen belasten das Verhältnis innerhalb der britischen Königsfamilie bis heute. Auf der einen Seite steht Prinz Harry, auf der anderen Seite seine royale Familie. Unter anderem durch die Netflix-Doku, in welcher der Herzog von Sussex und seine Frau, Herzogin Meghan Markle, viel Privates an die Öffentlichkeit brachten und über den Ausstieg aus dem britischen Königshaus plauderten, kam es zu einem weiteren Zerwürfnis. Ein Verstoß von Prinz Harry an der royalen Tradition könnte die Kluft mit seiner Familie nun vertiefen, wie er zugab.

Sein langjähriger Kampf gegen britische Boulevardmedien, welcher auch schon zu juristischen Auseinandersetzungen führte, habe zum „Riss“ in der königlichen Familie beigetragen. Das sagte Prinz Harry in der Doku „Tabloids on Trial“ („Boulevardpresse vor Gericht”), die der britische Sender ITV Ende Juli in Großbritannien ausstrahlte. In dem einstündigen Film geht es um Vorwürfe gegen britische Medien, wonach diese in seinem Leben oft über Privates berichtet und illegale Methoden zur Informationsbeschaffung genutzt haben sollen.

Royals: Führt Prinz Harrys Widerstand gegen die Medien zu einer weiteren Kluft mit seiner Familie?

Doch führt Prinz Harrys Widerstand gegen die Medien zu einer weiteren Kluft mit seiner Familie? „Ja, das ist sicherlich ein zentraler Punkt. Aber wissen Sie, das ist eine schwer zu beantwortende Frage, denn alles, was ich über meine Familie sage, führt zu einer Flut von Beschimpfungen durch die Presse“, zitiert ihn der Guardian. Schließlich gilt bei den Royals die Tradition „Never complain, never explain“ (“Niemals beschweren, niemals erklären“), wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt.

Prinz Harry steht schon lange mit der britischen Boulevardmedien auf Kriegsfuß. Er wirft der Presse vor, seit seiner Kindheit unrechtmäßig Informationen beschafft zu haben. So soll etwa dessen Telefon abgehört worden sein. Auch hat er die Befürchtung geäußert, dass seine verstorbene Mutter, Prinzessin Diana, damals Opfer von Telefon-Hacking gewesen sein könnte. Der Umgang der Regenbogenpresse mit seiner Frau Meghan soll ein weiterer Grund für den Rückzug aus dem britischen Königshaus vor vier Jahren gewesen sein. In einem Streit mit dem Verlag des Mirror bekam Prinz Harry vor Gericht bereits Schadenersatz in Höhe von 140.600 Pfund zugesprochen.

König Charles III. spricht von „Selbstmordmission“

Seine Großmutter, Königin Elizabeth II., habe ihn in seiner Sache unterstützt, erzählt der 39-Jährige in „Tabloids on Trial“. Zudem motiviere ihn seine Mutter Prinzessin Diana. In seinem Buch schrieb Prinz Harry, dass „dieselben schäbigen Bastarde, die [seinen Vater, Charles] als Clown dargestellt haben“, ihn und seine Frau Meghan nun „quälen und schikanieren“ würden, zitiert der Guardian. König Charles III. habe ihm indes gesagt, dass Auseinandersetzungen mit den Medien eine „Selbstmordmission“ wäre, so Harry bereits in der Vergangenheit.

Aktuell laufen Klagen gegen News Group Newspapers und Associated Newspapers, in die Prinz Harry wegen des Datenschutzes verwickelt ist. Letztendlich tragen seine Auseinandersetzungen mit den Medien aber wohl nicht zu einer Besserung im Zerwürfnis mit seiner Familie bei.

Übrigens: Harry könnte William und Kate bald in eine „unangenehme Situation“ bringen. Eine Royal-Biografin übte kürzlich scharfe Kritik an Prinz Harry und Meghan Markle.