Prinz Harry in Gefahr? Bodyguards eskortieren den Royal aus dem Gerichtssaal in London

Mitten in einem Prozess um seine Sicherheit in Großbritannien wurde Prinz Harry in London plötzlich aus dem Gerichtssaal geführt – unter dem Schutz seiner Leibwächter. Eine Unterstützerin hatte die Verhandlung gestört. Was steckt hinter dem Vorfall – und wie ernst war die Lage für den Royal?

Übrigens: Es ist in diesem Jahr nicht das erste Mal, dass Harry in einer gerichtlichen Auseinandersetzung gebunden ist. Bereits zum Jahresanfang stand der Herzog von Sussex vor Gericht – in einem Streit mit der britischen Presse.

Eklat im Gerichtssaal um Prinz Harry – Was war passiert?

Mit ernster Miene und gut abgeschirmt: Prinz Harry erschien am 9. April 2025 am Royal Courts of Justice in London, um im laufenden Prozess gegen das britische Innenministerium um seinen Personenschutz Stellung zu beziehen. Doch während einer Unterbrechung kam es zu einem aufsehenerregenden Zwischenfall: Eine Frau in der Besuchertribüne unterbrach lautstark die Verhandlung und rief dem Royal zu: „Ich unterstützte dich, Prinz Harry!“ Dies berichten mehrere der beim Prozess anwesenden Medien, wie die britische Zeitung The Mirror.

Laut übereinstimmenden Medienberichten wurde die Frau in der Folge von Harrys Sicherheitschef David Langdown genau beobachtet. Die Unterstützerin war bereits durch ihr auffälliges Verhalten im Gerichtssaal aufgefallen: Sie kam laut der Daily Mail zu spät, spielte nervös mit zwei Handys und einem Notizbuch. Als sie dann in unmittelbarer Nähe zum Herzog von Sussex ihre Unterstützung äußerte, schritten die Bodyguards ein.

Die Szene wirkte den Berichten zufolge angespannt: Harry wurde schnell und abgeschirmt von der Frau weg, aus dem Raum geführt. „Er wurde dramatisch hinaus eskortiert“, schreibt die New York Post – eine Formulierung, die verdeutlicht, wie ernst der Moment wahrgenommen wurde. Erst nachdem die Frau entfernt worden war, kehrte Harry in den Saal zurück, um daraufhin am nicht öffentlichen Teil der Verhandlung teilzunehmen.

Zurück in der Heimat - doch Prinz Harry fühlt sich nicht sicher

Es wirkt ein wenig ironisch, dass sich dieser Vorfall ausgerechnet während eines Prozesses ereignete, in dem es um nichts Geringeres als die Schutzmaßnahmen für Prinz Harry und seine Familie geht, wenn sie sich in Großbritannien befinden. Nach seinem Rückzug aus der königlichen Familie, dem berüchtigten „Megxit“, im Jahr 2020 wurde Prinz Harry die staatlich finanzierte Polizeibegleitung entzogen. Laut dem britischen Innenministerium war dies eine Entscheidung, die auf seine „ungewöhnliche Lebenssituation“ zurückzuführen sei, da Harry seitdem in den USA lebt.

Harry hingegen argumentiert, man habe ihn „singled out for inferior treatment“ – also gezielt schlechter behandelt. Seine Anwältin Shaheed Fatima KC betonte laut der Daily Mail während des Prozesses: „Der Kläger akzeptiert nicht, dass ‚maßgeschneidert‘ besser bedeutet – für ihn heißt es, anders und ungerechtfertigt behandelt zu werden.“ Während der Verhandlung deutete Harrys Seite zudem an, dass er und Meghan nicht ganz freiwillig von ihrem Dasein als Royals zurückgetreten waren.

Ein zentraler Punkt in Harrys Klage ist seine persönliche Sicherheit – insbesondere die seiner Familie. Seine Kinder, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet, könnten sich „nicht sicher fühlen“ in Großbritannien, so die Argumentation. Laut seiner Anwältin sei nie eine formale Risikobewertung durch das zuständige Gremium, das „Risk Management Board“, durchgeführt worden – ein klarer Bruch mit dem üblichen Verfahren.