In den vergangenen Wochen häuften sich Spekulationen über einen möglichen Bruch zwischen Prinz Harry und seiner Frau, Meghan Markle, da der Herzog von Sussex vermehrt allein bei öffentlichen Auftritten gesehen wurde. So trat der „Exil“-Prinz, der 2023 noch mit seinen Memoiren „Reserve“ und Enthüllungen über das Königshaus für Furore gesorgt hatte, am vergangenen Wochenende bei einem Charity-Event, organisiert von Hollywoodstar Kevin Costner auf.

Doch während Harry auf der Bühne einen Preis an den Helikopterpiloten Loren Courtney überreichte, fiel die Abwesenheit von Herzogin Meghan stark auf. Laut Berichten der britischen Presse, wie dem Mirror und der Daily Mail habe Meghan aufgrund einer Krankheit abgesagt. Ein Royal-Experte sieht in dem Solo-Auftritt des Prinzen aber ein anderes Zeichen – und zwar, dass das Traumpaar von einst vermehrt getrennte Wege gehen könnte.

Prinz Harry solo bei Charity-Event: Was steckt hinter Meghans Abwesenheit?

Diese jüngsten Solo-Auftritte von Prinz Harry bleiben kein Einzelfall. Bereits im Vorfeld seines 40. Geburtstags wurde bekannt, dass Harry eine Reihe von öffentlichen Terminen allein wahrnehmen würde. Darunter ein transatlantischer Trip nach New York, um dort an mehreren Veranstaltungen teilzunehmen, die ihm persönlich am Herzen liegen. Darunter der Diana Award und die Halo Trust, die sich dem Kampf gegen Landminen widmet – eine Organisation, die eng mit seiner verstorbenen Mutter Prinzessin Diana verbunden ist. Wie die SunSun vorhebt, hatte Harry außerdem in einem Statement zu seinem Geburtstag weder seine Frau Meghan noch die gemeinsamen Pläne des Paares erwähnt. Stattdessen hatte sich der Herzog von Sussex auf seine Kinder, Archie und Lilibet fokussiert, die er als „liebenswürdig und lustig“ bezeichnete.

Royal-Experten wie Phil Dampier sehen darin ein Zeichen, dass das Paar mehr getrennte Wege geht, als es nach außen hin scheint. Dampier, der seit mehr als 30 Jahren über die britischen Royals berichtet, erklärte im Gespräch mit der Sun: „Es ist auffällig, dass Harry so viele Auftritte allein bestreitet. Das könnte darauf hindeuten, dass er sich darüber Gedanken macht, wie seine eigene Zukunft aussieht.“ Der Royal-Experte mutmaßt in dem Gespräch: „Er scheint nach erfüllenderen Rollen zu suchen, und vielleicht sehen wir ihn deshalb jetzt öfter allein.“

Während Prinz Harry weiterhin eine starke Verbindung zu seiner Vergangenheit und den Wohltätigkeitsorganisationen seiner Mutter aufrechterhält, scheinen die Abstände zwischen gemeinsamen öffentlichen Auftritten des Paares größer zu werden. Und ein weiterer Hinweis auf die wachsende Distanz zwischen Prinz Harry und seiner Frau könnte Experten zufolge, der bevorstehende Besuch in London sein, wo er als Patron bei den WellChild Awards am 30. September auftreten wird – erneut ohne Meghan.

Obwohl die jüngsten Solo-Auftritte von Prinz Harry Spekulationen über eine mögliche Distanzierung des Paares befeuern, bleibt wie so häufig unklar, ob es tatsächlich Spannungen gibt. Weder Prinz Harry noch Meghan Markle haben sich bisher öffentlich zu den Gerüchten geäußert, die derzeit in den britischen Medien grassieren. In eine vorübergehende Abwesenheit von Meghan sollte also nicht zu viel hineininterpretiert werden.

Übrigens: Nach dem Ende ihrer Chemotherapie hat sich Prinzessin Kate mit einem Video an die Öffentlichkeit gewandt. In dem Clip enthüllt die Frau von Prinz William einen süßen Spitznamen für ihr jüngstes Kind, Prinz Louis. Gut lachen hat unterdessen Louis ältere Schwester, Prinzessin Charlotte. Im finanziellen Vergleich mit ihren Brüdern schneidet die einzige Tochter von William und Kate deutlich besser ab, so dass Charlotte später sogar einmal reicher werden könnte, als Thronerbe George.