Prinz Harry: Ist sein Sohn ein Prinz?

Archie, der Sohn von Prinz Harry und Herzogin Meghan, ist im Mai 2024 fünf Jahre alt geworden. Doch trägt Archie eigentlich den Prinzentitel?

Im Mai 2019 wurde das erste Kind von Prinz Harry und Herzogin Meghan geboren. Mittlerweile ist Archie bereits fünf Jahre alt. Doch trägt der kleine Junge eigentlich einen Prinzentitel? Die Antwort auf diese Frage lesen Sie hier.

Ist Prinz Harrys Sohn ein Prinz?

Auf diese Frage gibt es eine kurze und eine lange Antwort. Die kurze zuerst: Ja, Archie ist ein Prinz.

Laut der Website der royalen Familie steht Prinz Archie von Sussex momentan an der sechsten Stelle der Thronfolge. An siebter Stelle steht seine jüngere Schwester Prinzessin Lilibet von Sussex. Und an fünfter Stelle sein Vater Prinz Harry.

Und jetzt die lange Antwort: Archie war nicht von Geburt an ein Prinz. Tatsächlich führt er den Titel erst seit letztem Jahr in seinem Namen — und das lag an einer Regel zur Titelvergabe, die der britische König Georg V. Vor über hundert Jahren, 1917, erlassen hatte.

Warum war Harry und Meghans Sohn Archie kein Prinz?

Wie der Spiegel berichtet, hat Herzogin Meghan 2020 erklärt, dass das Königshaus nicht gewollt habe, das Archie ein Prinz werde. Doch laut dem ZDF haben dieser Aussage viele Adelsexperten widersprochen.

Denn dass Archie zunächst kein Prinz wurde, lag an einer alten Regel zur Titelvergabe, die König Georg V. bereits im Jahr 1917 erlassen hat. „Demnach“, so das ZDF weiter, „steht der Titel eines Prinzen oder einer Prinzessin nur Enkeln in der männlichen Erbfolgelinie des Monarchen und einem weiteren Familienmitglied zu — aber nur dem ältesten Urenkel.“

Daher habe zunächst nur George — der Sohn von Harrys Bruder William — den Titel getragen. 2012 habe dann die damals regierende Queen Elizabeth II. die Regeln für die Titelvergabe geändert, um auch Georges jüngere Geschwister Charlotte und Louis zu Prinzessin und Prinz zu machen.

Als Queen Elisabeth II. im September 2022 gestorben ist und ihr Sohn Charles zum König gekrönt wurde, haben schließlich auch die Kinder von Meghan und Harry das Anrecht auf einen Prinzentitel erworben.

