Seitdem sich Prinz Harry mit seiner Frau Meghan 2020 von den Pflichten des britischen Königshauses zurückgezogen hat, dreht sich das Leben des Paares vermehrt um ihre zwei Kinder, den im Jahr 2019 geborenen Archie und seine jüngere Schwester Lilibet. Während Meghan bereits eine kuriose Angewohnheit von Archie verriet, die der kleine Royal von seinem Großvater, König Charles III. übernommen haben könnte, packte Harry jüngst über ein Merkmal aus, die seine Kinder eigentlich nur von seiner Frau geerbt haben können. Um was es sich dabei handelt und was Harry noch über seine kleine Tochter verriet, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinz Harry verrät: Lilibet und Archie haben ein bestimmtes Merkmal von Mama Meghan geerbt

Während seines Auftritts bei den WellChild Awards Ende September, bei denen Prinz Harry seit vielen Jahren eine tragende Rolle spielt, sprach er am Rande der Veranstaltung mit einer Redakteurin des People-Magazins über das Aussehen seiner Kinder. Besonders stolz erwähnte er dabei, dass sowohl Prinz Archie als auch Prinzessin Lilibet die wunderschöne Haarpracht ihrer Mutter, Meghan Markle, geerbt haben. Meghan ist bekannt für ihre langen, glänzenden Haare, die sie oft bei öffentlichen Auftritten in aufwendigen Frisuren zeigt.

Obwohl Harry und Meghan großen Wert darauf legen, das Privatleben ihrer Kinder zu schützen, gewährt dieser kleine Einblick in Archies und Lilibets Aussehen einen besonderen Blick hinter die Kulissen. Die Kinder, die hauptsächlich in den USA aufwachsen, rücken selten in den Fokus der Medien – ganz im Gegensatz zu ihren Cousins, den Prinzen George und Louis, sowie ihrer Cousine, Prinzessin Charlotte.

Hinsichtlich seiner Tochter Lilibet ging Harry gegenüber der Reporterin sogar noch einen Schritt weiter und offenbarte ein weiteres Detail. Die Dreijährige sei besonders mit der Haarpracht ihrer Mutter gesegnet. Er scherzte sogar, dass Lilibets Haare bald so lang seien, dass sie „darauf sitzen“ könne.

„Bart-Gate“: Zwischen Harry und William sollen Haare schon zum Streit geführt haben

Amüsanterweise ist es nicht das erste Mal, dass für Prinz Harry die Haarpracht eine so große Rolle spielt. Denn sogar in seinen Memoiren aus dem vergangenen Jahr, die unter dem Titel „Reserve“ veröffentlicht wurden, enthüllte er, dass insbesondere die Gesichtsbehaarung schon zu Ärger mit seinem Bruder William geführt habe.

Harry beschrieb in dem Buch, dass er unbedingt seinen Bart bei der Hochzeit mit Meghan behalten wollte und dafür sogar seine Großmutter, Königin Elizabeth II., um Erlaubnis bat, die ihm gewährt wurde. William hingegen musste als Thronfolger bei seiner eigenen Hochzeit 2011 glatt rasiert sein und habe sich ungerecht behandelt gefühlt. Laut Harry ließ William das Thema nicht ruhen und forderte seinen Bruder wiederholt auf, den Bart vor der Hochzeit abzurasieren.

Dies habe zu Spannungen zwischen den Brüdern geführt. Interessanterweise sorgte Prinz William kürzlich wieder für Aufsehen, als er in einem Videogruß bei den Olympischen Spielen mit Bart auftauchte – ein Look, der auf sozialen Medien begeistert aufgenommen wurde.

Übrigens: Die Mini-Royals verzaubern immer wieder die Fans der Monarchie. Jüngst herrschte etwa Verzückung, weil Prinzessin Kate den süßen Spitznamen von Prinz Loius enthüllte.