Prinz Harrys US-Visum jetzt auf dem Prüfstand: Droht ihm die Abschiebung?

Das Visum von Prinz Harry sorgt in den USA erneut für Aufregung. Eine Klage der konservativen Heritage Foundation gegen das Department of Homeland Security (DHS) könnte dazu führen, dass seine Einwanderungsunterlagen öffentlich gemacht werden. Hintergrund ist die Frage, ob der Herzog von Sussex die Wahrheit über seinen früheren Drogenkonsum gesagt hat, als er einen Antrag auf ein US-Visum stellte. Falls nicht, drohen ihm theoretisch rechtliche Konsequenzen – bis hin zur Abschiebung aus den Vereinigten Staaten. Doch wie realistisch ist dieses Szenario?

Übrigens: Die britischen Royals planen Insidern zufolge eine US-Reise. Prinzessin Kate könnte sich dabei um eine Versöhnung zwischen Prinz Harry und ihrem Ehemann Prinz William bemühen.

Warum wird Prinz Harrys Visum untersucht?

Die Heritage Foundation argumentiert schon seit Längerem, dass Harry möglicherweise falsche Angaben zu seinem Drogenkonsum gemacht hat, als er 2020 mit seiner Ehefrau Meghan Markle in die USA zog. In seiner Autobiografie „Reserve“ (2023) gab er offen zu, in der Vergangenheit Kokain, Cannabis und psychedelische Pilze konsumiert zu haben – Drogen, die auf US-Visaformularen offengelegt werden müssen. „Wenn er gelogen hat, dann wird er abgeschoben. Es gibt viele Fälle, in denen Menschen genau dafür das Land verlassen mussten“, erklärte Samuel Dewey, Anwalt der Heritage Foundation gegenüber der Zeitung Daily Mail.

Die Organisation will deshalb schon länger die Veröffentlichung seiner Visumsdokumente erzwingen. Neu ist, dass sich US-Richter Carl Nichols in einer Anhörung nun offen für eine teilweise Offenlegung der Dokumente zeigte: „Ich bin verpflichtet, so viele Informationen wie möglich öffentlich zu machen“, wird er in einem Beitrag der New York Post zitiert.

US-Visum von Prinz Harry – Welche Rolle spielt Donald Trump?

Der Fall hat darüber hinaus noch eine politische Dimension. Donald Trump, der seit Januar 2025 wieder Präsident der USA ist, hat bereits in der Vergangenheit angedeutet, dass er keine Sonderbehandlung für Prinz Harry dulden würde. „Ich würde ihn nicht schützen. Er hat die Queen verraten. Das ist unverzeihlich“, sagte Trump im vergangenen Jahr. Experten, die die Aussagen von Trump schon länger verfolgen, vermuten, dass Trumps ablehnende Haltung gegenüber dem Herzog auch mit dessen Frau Meghan Markle zusammenhängt. Diese hatte Trump vor Jahren öffentlich kritisiert.

Die Heritage Foundation hat Trump inzwischen öffentlich aufgefordert, die Herausgabe von Harrys Dokumenten anzuordnen. Sollte dies geschehen und sich Unregelmäßigkeiten in der Visa-Bewerbung finden, könnte es für Harry heikel werden.

Welche Folgen drohen Prinz Harry?

Die US-Behörden haben der Daily Mail zufolge mehrere Möglichkeiten, falls sich herausstellen sollte, dass Prinz Harry falsche Angaben gemacht hat:

Verfahren zur Annullierung des Visums: Falls Harry nicht die Wahrheit gesagt hat, könnte sein Visum für ungültig erklärt werden.

Ausnahmegenehmigung: Falls er ehrlich war, könnte er eine Sondergenehmigung erhalten haben – was in den USA allerdings Fragen zur Bevorzugung von Prominenten aufwerfen würde.

Diplomatisches Visum? Theoretisch könnte Harry über ein A-1-Visum verfügen, das für Staatsoberhäupter und hochrangige Diplomaten vorgesehen ist. Dieses könnte ihn vor Abschiebung schützen.

Das Gericht hat zwar im September 2024 entschieden, dass Harrys Visa-Dokumente privat bleiben, doch mit Trump als neuem Präsidenten könnten sich die Karten in dieser Sache jetzt neu mischen, berichtet die Associated Press (AP).

Das Verfahren befindet sich derzeit also in einer entscheidenden Phase. Der zuständige Richter Carl Nichols prüft derzeit, welche Dokumente veröffentlicht werden könnten. Die nächsten Wochen könnten eine Entscheidung in dieser Sache Klarheit bringen, ob Prinz Harry mit seinem US-Visum auf der sicheren Seite ist – oder ob seine Zukunft in den USA auf der Kippe steht.