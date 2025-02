Prinz Louis hinter der Kamera: Mit einem Foto von Prinzessin Kate begeistert er Fans

Ein neuer Instagram-Post von Prinzessin Kate sorgt für Begeisterung unter Royal-Fans. Anlässlich des Weltkrebstages am 4. Februar teilte die Prinzessin von Wales ein ungewohntes Bild von sich selbst – aufgenommen von keinem Geringeren als ihrem jüngsten Sohn, Prinz Louis.

Übrigens: Für 2025 hat sich Prinzessin Kate viel vorgenommen. Zum einen steht die Suche nach einer weiterführenden Schule für ihren ältesten Sohn, Prinz George, an. Zum anderen plant die Prinzessin von Wales eine USA-Reise. Bei dieser will Kate offenbar für eine Versöhnung zwischen Prinz William und Prinz Harry sorgen.

Prinz Louis als Nachwuchsfotograf – das war der Anlass für das Bild

Der Instagram-Post besteht aus zwei Bildern: Neben dem von Prinz Louis aufgenommenen Porträt zeigt ein weiteres Bild Farnzweige mit demselben hoffnungsvollen Zitat. Das erste Foto zeigt Kate in der Natur mit ausgebreiteten Armen, begleitet von der hoffnungsvollen Botschaft: „Don’t forget to nurture all that which lies beyond the disease.“ Auf Deutsch: „Vergesst nicht, all das zu pflegen, was jenseits der Krankheit liegt.“ Das Besondere an diesem Bild: Der Schnappschuss stammt von dem erst sechsjährigen Prinzen. Laut Berichten von Good Morning America und der New York Post scheint das Foto in Windsor aufgenommen worden zu sein.

Die Geste rührt viele Fans: „Es ist so schön zu sehen, wie Prinz Louis seine Mama unterstützt“, schreibt ein User auf Instagram. Ein anderer kommentiert: „Dieses Foto ist ein Symbol für Hoffnung und Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.“

Nach Krebserkrankung von Kate – Teilen sie und Louis ein Hobby?

Die Prinzessin von Wales gab im Januar bekannt, dass sie sich nach ihrer Krebsbehandlung in Remission befindet. „Es ist eine Erleichterung, nun in Remission zu sein, und ich konzentriere mich auf meine Genesung“, erklärte sie damals. Ihr neuester Post zum Weltkrebstag unterstreicht diesen Optimismus. Während ihrer Krankheitsphase hielt sich Kate weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück. Ihr Mann, Prinz William, übernahm währenddessen viele Verpflichtungen allein, bis Kate im September 2024 erklärte, ihre Chemotherapie beendet zu haben.

Prinz Louis, der jüngste Sohn von Prinz William und Prinzessin Kate, ist für seine lebensfrohe und verspielte Art bekannt. Umso berührender ist es für Royal-Fans, dass er seine Mutter mit dieser besonderen Aufnahme unterstützt hat. Während seine ältere Schwester, Prinzessin Charlotte (9), bei ihrer Berufswahl stark von Kate beeinflusst worden sein könnte, hat Louis offenbar die Vorliebe seiner Mutter für die Fotografie geerbt – eines von Prinzessin Kates zahlreichen Hobbys.