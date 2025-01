Prinzessin Kate auf geheimer Mission: Will sie bei ihrer US-Reise für Frieden zwischen William und Harry sorgen?

Seit Jahren gilt das Verhältnis zwischen Prinz William und seinem Bruder, Prinz Harry, als angespannt. Doch jetzt gibt es neue Hoffnungen auf eine Annäherung – und ausgerechnet Prinzessin Kate soll dabei eine Schlüsselrolle spielen. Insiderquellen berichten, dass sie eine geplante Reise in die USA nutzen möchte, um die zerstrittenen Brüder endlich wieder an einen Tisch zu bringen. Doch was steckt wirklich dahinter?

Prinzessin Kate auf US-Reise - Besteht die Chance auf Versöhnung?

Laut einem Bericht des Closer Magazine steht eine USA-Reise von Prinz William und Prinzessin Kate kurz bevor. Neben wohltätigen Projekten und offiziellen Terminen – unter anderem wird gemunkelt, es könne ein Treffen mit Donald Trump stattfinden – könnte diese Reise jedoch noch einen anderen Zweck haben: die Versöhnung der zerstrittenen Brüder. Eine Quelle verriet dem Magazin:

„Es wird noch diskutiert, aber Kate fühlt sich viel besser und hat gesagt, sie würde es lieben, nach Amerika zu reisen. Sie sieht es als seltene Gelegenheit, Harry zu treffen, und glaubt, dass es ein wichtiger Schritt in Richtung Frieden wäre.“ Schon länger wird spekuliert, dass Kate sich als Vermittlerin zwischen William und Harry sieht. Ähnlich, wie die Familie von Prinzessin Diana, die sich eine Beilegung des Streits wünscht.

Insbesondere nach den Enthüllungen aus Harrys Memoiren „Reserve“ und dem Oprah-Interview von 2021 war das Verhältnis der Brüder extrem belastet. Doch die Hoffnung auf eine Annäherung scheint noch nicht verloren.

Treffen zwischen den Royals und Prinz Harry?

Wie das Online-Portal Mirror US von Insidern erfahren haben will, gehöre eine mögliche Versöhnung von William und Harry zu Kates großen Zielen für 2025. Eine anonyme Quelle erklärte: „Eine ihrer obersten Prioritäten in diesem Jahr ist es, einen Weg zu finden, die Gräben zwischen William und Harry zu überbrücken. Das ist jedes Mal ein Thema, wenn es um einen Amerika-Besuch geht.“

Die beiden Brüder sollen sich zuletzt beim Begräbnis ihres Onkels Lord Robert Fellowes im August 2024 aus dem Weg gegangen sein. Auch beim Diana-Award, der zu Ehren ihrer verstorbenen Mutter überreicht wird, machten die Brüder getrennte Sache. Doch Kate gibt offenbar nicht auf und soll sich vehement für ein Gespräch zwischen den beiden einsetzen.

Während einige hoffen, dass Kates Bemühungen tatsächlich eine familiäre Versöhnung vorantreiben, gibt es auch skeptische Stimmen. Zweifler vermuten, dass der geplante Ausbau der Royal Foundation in den USA eher ein symbolischer Schachzug sei, um die Präsenz des britischen Königshauses in Amerika zu stärken. Dies ist ein Gebiet, das derzeit stark von Harry und Meghan dominiert wird – wenngleich dem Paar bei den Waldbränden in Kalifornien jüngst Katastrophentourismus vorgeworfen wurde.

Ein Insider betonte jedoch gegenüber Closer: „Natürlich spekulieren einige, dass es darum geht, Meghan und Harry auszustechen. Doch William und Kate sind sich einig, dass das nicht der Fall ist. Die royalen Wohltätigkeitsprojekte auf eine globale Ebene zu heben, war schon lange in Planung.“

Prinzessin Kate wünscht sich offenbar Versöhnung zwischen William und Harry

Ob es tatsächlich zu einem Treffen zwischen Kate und Harry kommen wird, bleibt vorerst noch unklar, denn die Situation zwischen beiden Familien gilt aktuell noch als angespannt. Prinz Harrys Frau, Meghan Markle, plant Berichten zufolge derzeit nicht, nach Großbritannien zurückzukehren, was die Chancen auf eine komplette Familienversöhnung erschwert. Doch Kate sieht einen USA-Besuch als Gelegenheit, um zumindest den ersten Schritt zu machen.

Eine Quelle fasste es gegenüber Mirror US zusammen: „Nach allem, was sie im letzten Jahr mit ihrer Krebserkrankung durchgemacht hat, weiß Kate, wie kostbar das Leben ist. Sie möchte keinen jahrelangen Groll mit sich herumtragen – und sie will nicht, dass William das tut.“ Ob ihre Bemühungen fruchten oder der Familienzwist weitergeht, bleibt abzuwarten.