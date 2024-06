Prinzessin Kate hat ihre ehemalige Stylistin in eine Schlüsselposition befördert. Um wen es sich dabei handelt und was Royal-Experten zu den Neuigkeiten sagen.

Die Schlagzeilen um Kate, Prinzessin von Wales, reißen nicht ab. Während jüngst ein Magazin-Cover des Tatler, welches die Prinzessin zeigen soll, für Ärger sorgte, ist Kate nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung im März dieses Jahres kaum in der Öffentlichkeit gesehen worden. Weil sich die Prinzessin derzeit einer vorsorglichen Chemotherapie unterzieht, ist auch bisher nicht klar, ob die Frau von Thronfolger Prinz William am "Trooping the Colour", der offiziellen Geburtstagsfeier ihres Schwiegervaters König Charles III. teilnehmen wird. Trotz allem trifft die Prinzessin aber weiterhin Entscheidungen bezüglich ihrer engsten Mitarbeiter. Wen Kate jüngst befördert hat und was Experten dazu sagen, erfahren Sie in diesem Artikel.

Übrigens: Weil Charles III., der wie seine Schwiegertochter an Krebs erkrankt ist, und Kate bei öffentlichen Terminen ausfallen, haben die Royals Schwierigkeiten, ihre Sommer-Verpflichtungen wahrzunehmen. Für Kate soll zwischenzeitlich eine andere Frau einspringen und William übernimmt eine wichtige Aufgabe für seinen Vater. Jüngst ließ es der Königssohn aber etwas lockerer angehen und war bei einer Hochzeit auf einer anderen Position im Einsatz.

Prinzessin Kate: Diese Frau wurde jetzt von ihr befördert

Die "Glückliche", die jetzt eine Schlüsselposition im Kensington Palace bekleidet, ist, war zuvor die langjährige persönliche Assistentin und Stylistin der Prinzessin, Natasha Archer. Wie dem LinkedIn-Profil der Dame zu entnehmen ist, ist Natasha Archer seit wenigen Tagen "Senior Private Executive Assistant" des Prinzen und der Prinzessin von Wales. Sie ist damit eine leitende Privat-Assistentin der beiden Royals.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Wie die Daily Mail in einem Bericht über die Beförderung schreibt, wird die Aufwertung von Archers Position von den Quellen der Zeitung im Palast als Belohnung für ihre Loyalität und Diskretion betrachtet. Archer, die mit dem königlichen Fotografen, Chris Jackson, verheiratet ist, sei in den vergangenen Monaten oft an der Seite der Prinzessin gewesen, insbesondere während der Krankenhausaufenthalte und Behandlungen. Mehreren Medienberichten zufolge soll Archer Kate nach der Bauch-Operation Anfang des Jahres sogar persönlich aus der London Clinic abgeholt haben. Sie gelte nun als Teil eines engen Kreises, der Kate während ihres Kampfes gegen den Krebs unterstützt.

Lesen Sie dazu auch

Übrigens: Während Kates Aufenthalt in der London Clinic soll Personal versucht haben, an die Krankendaten der Prinzessin zu kommen. Die Ermittlungen in diesem Fall dauern weiter an. Zwischenzeitlich wurde sogar gemutmaßt, dass Kates Geständnis über ihre Erkrankung von Dritten erpresst worden sei.