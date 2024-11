Prinzessin Kate: Diese ungewöhnlichen Gäste lädt sie zu ihrem Weihnachtskonzert ein

Prinzessin Kate und ihre Familie haben ein herausforderndes Jahr hinter sich. Nach Bekanntwerden ihrer Krebserkrankung und ihrer vorsorglichen Chemotherapie, die sie im September offiziell beendete, kehrt sie Schritt für Schritt zurück zu ihren royalen Aufgaben. Auch König Charles III., der wie seine Schwiegertochter an Krebs erkrankt ist, nimmt wieder vermehrt öffentliche Termine wahr. Sie beide werden bei dem nächsten großen Termin im royalen Kalender zu sehen sein: Kates diesjähriges Weihnachtskonzert.

Doch nicht nur die Royals werden bei diesem Termin in Westminster Abbey dabei sein, sondern auch ein paar für Kate ganz besondere Gäste.

Übrigens: Die Krebserkrankung hat vieles im Leben der Prinzessin von Wales verändert. Insidern zufolge soll Kate durch ihre Krankheit stärker zur Religion gefunden haben. Und dass Kate bei einem Termin mit den Tränen kämpft, wäre früher bei der sonst so beherrschten Prinzessin zudem nicht denkbar gewesen.

Prinzessin Kate lädt ganz besondere Gäste zu Weihnachtskonzert „Together at Christmas“ ein

Am 6. Dezember wird die Prinzessin von Wales der British Broadcasting Company (BBC) zufolge zum vierten Mal ihr „Together at Christmas“-Konzert ausrichten, das am Heiligabend auf ITV übertragen wird. Die Veranstaltung steht dieses Jahr unter dem Thema „Wie wichtig Liebe und Empathie sind und wie sehr wir einander in schwierigen Zeiten brauchen“ – inspiriert sei das Motto von der biblischen Weihnachtsgeschichte. Laut Kensington Palace wird die Weihnachtsgeschichte in Form der musikalischen und literarischen Beiträge ins Programm eingebunden. Der Chor von Westminster Abbey und Gastkünstler wie Paloma Faith und Gregory Porter sollen Stücke aufführen, die die Botschaft von Hoffnung und Empathie transportieren. Über 1600 Gäste wurden eingeladen, darunter viele, die durch „außergewöhnliche Nächstenliebe“ ihre Gemeinden unterstützt haben.

Ein besonders emotionaler Moment des Konzerts wird voraussichtlich die Teilnahme der Familien von drei jungen Mädchen sein, die im Juli bei einer Messerattacke in Southport getötet wurden. Kate hatte die Familien bereits im Oktober privat getroffen und ihnen ihre Unterstützung zugesichert. Auch die überlebenden Kinder des Angriffs werden an der Veranstaltung teilnehmen. Dies berichtet die britische Zeitung Daily Mail.

Wie ein Insider gegenüber dem Mirror verriet, war es der Prinzessin ein besonderes Anliegen, diesen Opfern eine Plattform zu geben und ihre Stärke in der emotional schwierigen Zeit zu würdigen.

Prinzessin Kate nach ihrer Krebsbehandlung: Unterstützung von der königlichen Familie

Weitere Gäste des Konzerts stehen ebenfalls fest. Demnach wird Prinz William seine Frau wie auch in den vergangenen Jahren begleiten. Ebenso wird erwartet, dass König Charles III. und Königin Camilla anwesend sein werden. Ob die Kinder von Kate und William – George, Charlotte und Louis – erneut an dem Konzert teilnehmen werden, wird laut einem Bericht von CNN erst kurz zuvor entschieden werden.

Das Konzert hat sich seit 2021 zu einer festen Tradition entwickelt. Trotz eines „schweren Jahres“, wie Prinz William es kürzlich nannte, ist das Konzert Royal-Experten zufolge ein Lichtblick, verbunden mit der Hoffnung, dass sich der Gesundheitszustand von Prinzessin Kate und König Charles III. in den nächsten Monaten weiter verbessere.

