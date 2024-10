Prinzessin Kate: Eines ihrer Hobbys ist selbst Prinz William zu verrückt

Nachdem bekannt wurde, dass Prinzessin Kate an Krebs erkrankt ist, warteten Royal-Fans auf der ganzen Welt gespannt auf ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit. Jüngst gab die Frau von Prinz William an, dass ihre Chemotherapie nun beendet sei und sie bald wieder zu ihren royalen Pflichten zurückkehren werde. Einen dieser Termine – bei einer Gedenkfeier in Southport – hat Kate zusammen mit William bereits im Oktober wahrgenommen. Außerdem erfüllte Kate einem krebskranken Mädchen einen lange gehegten Wunsch. Doch womit verbringt die Prinzessin von Wales eigentlich ihre Zeit abseits der öffentlichen Auftritte? Das erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinzessin Kates Hobbys: Sport steht über allem - eine Aktivität ist William jedoch zu „verrückt“

Prinzessin Kate ist eine leidenschaftliche Sportlerin und hält sich laut Berichten des Hello!-Magazins und von The Sun mit verschiedenen sportlichen Aktivitäten fit. Ob Tennis, Segeln oder Laufen – sie liebt es, aktiv zu sein. Von allen drei Sportarten scheint sich die Prinzessin insbesondere für Tennis begeistern zu können. Das wird auch daran deutlich, dass Kate jedes Jahr das Tennis-Turnier Wimbledon besucht und dort auch die Siegerehrung vornimmt. Kate spielt Tennis sowohl in ihrem privaten Umfeld als auch bei offiziellen Veranstaltungen. Sie hat sogar schon mit Tennislegende Roger Federer den Schläger geschwungen, wie das Sport-Portal sport1.de schreibt.

Neben Tennis zeigt Kate auch eine Vorliebe für das Segeln. Sie nahm 2019 an der Kings Cup Regatta teil und zeigte der BBC zufolge ihre sportliche Seite auf hoher See. Auch Laufen und kaltes Schwimmen gehören zu ihren favorisierten Aktivitäten. Letzteres sorgt bei ihrem Ehemann Prinz William aber eher für hochgezogene Augenbrauen, denn Kate neigt anscheinend dazu, das Hobby auch bei schlechtem Wetter auszuüben. „Kaltes Schwimmen - je kälter, desto besser. Ich liebe es absolut. Das geht so weit, dass William sagt: ‚Du bist verrückt‘, und es ist dunkel und es regnet. Ich gehe los und suche kaltes Wasser. Ich liebe es einfach“, wird Kates Enthusiasmus in einem Bericht des Mirror zitiert.

Bei einem Hobby scheinen die beiden aber wieder auf einer Linie zu sein: dem Tauchen. Denn sowohl Kate als auch William gehen dem Mirror zufolge dem Sport regelmäßig nach. Kate besitzt ein Zertifikat, das es ihr ermöglicht, bis zu einer Tiefe von 30 Metern zu tauchen.

Es summt und brummt - Diese Hobbys verfolgt Kate im Garten

Ein weiteres Hobby, das Prinzessin Kate besonders schätzt, wenn es ein wenig ruhiger zugehen soll, ist die Gartenarbeit. Sie engagierte sich in der Vergangenheit aktiv bei der Gestaltung eines Gartens für die Chelsea Flower Show 2019, bei dem sie ihre Leidenschaft für Natur einbrachte. Diese Begeisterung teilt sie dem Hello!-Magazin zufolge mit ihrem Schwiegervater, König Charles III., der ebenfalls für seine Liebe zur Gartenarbeit bekannt ist und sogar mehrere Bienenstöcke an verschiedenen königlichen Residenzen betreibt. Kate selbst kümmert sich um eigene Bienenstöcke auf Anmer Hall, dem Landsitz der Familie in Norfolk, und brachte 2021 bei einem Besuch im Naturkundemuseum Honig von ihren Bienenstöcken mit, um ihn den Kindern vorzustellen.

Fotografie und Musik - Hier zeigt Kate ihre künstlerische Seite

Wer dachte, dass Prinzessin Kate vor allem Outdoor-Aktivitäten schätzt, der kennt die künstlerische Seite der Prinzessin nicht. Die Frau von Prinz William hegt eine große Leidenschaft für die Fotografie und nimmt viele offizielle Familienfotos selbst auf, die vom Kensington Palace veröffentlicht werden.

Kate hat nicht nur ein Auge für Fotografie, sondern spielte als Kind auch Klavier. 2023 überraschte sie dann mehrere Millionen TV-Zuschauer, als sie beim Eurovision Song Contest 2023 eine kurze musikalische Einlage zum Besten gab. Darüber berichteten mehrere Medien, unter anderem der Spiegel.

Kates Aktivitäten scheinen inzwischen auch auf ihre Tochter abzufärben. Wie Vanity Fair in einem Artikel aus dem Jahr 2023 erwähnte, hat auch Prinzessin Charlotte angefangen, Klavier zu lernen. So sehr Kate und William ihren Nachwuchs dazu ermutigen zu scheinen, Hobbys abseits von Bildschirmen zu verfolgen, gibt es wohl eine Aktivität von William, bei der Kate hofft, dass ihre Söhne nicht auf den Geschmack kommen. Denn eine große Leidenschaft des Thronfolgers sind Motorräder – ein Hobby von dem Kate fürchtet, Prinz George könne es übernehmen.