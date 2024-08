Seitdem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung im März öffentlich gemacht hat, hat sich die Ehefrau des britischen Thronfolgers, Prinz William, stark aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, um sich auf ihre Behandlung zu konzentrieren. Veranstaltungen wie das Trooping the Colour oder auch ein Besuch beim Tennisturnier Wimbledon waren die wenigen Gelegenheiten, bei denen Kate in den vergangenen Wochen in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Das bedeutet allerdings nicht, dass die dreifache Mutter nicht weiterhin auf Social Media aktiv ist, denn jüngst sendete sie zusammen mit William einen Videogruß in Richtung der britischen Olympioniken. Während ein Detail in Prinz Williams Gesicht in diesem Video sehr stark von der eigentlichen Botschaft ablenkte, fiel Royal-Fans noch etwas ins Auge: Kate trug in dem Video nicht ihren Ehering. Stattdessen zierte ein anderer Ring ihren Finger. Warum Kate ihren Ehering abgelegt haben könnte.

Prinzessin Kate hat ihren Ehering abgelegt: Was steckt dahinter?

Der Hauptgrund, warum Kate ihren Ehering in dem Video nicht trägt, könnte mit ihrer aktuellen Krebstherapie zusammenhängen. Laut einem Bericht von Hello! Magazin, in dem die Onkologin Dazhi Liu zu Wort kommt, könnten verschiedene Faktoren während der Krebstherapie das Tragen von Ringen unangenehm oder sogar gefährlich machen. Chemotherapie könne beispielsweise zu Flüssigkeitsansammlungen in den Händen führen, wodurch Ringe eng und unbequem werden könnten. Ferner können Metallringe während der Strahlentherapie Hautverbrennungen verursachen. Auch könnte die Sensibilität der Haut erhöht sein, was zu Irritationen führen könnte. Ein weiterer Aspekt sei, dass das Entfernen von Ringen helfen könne, das Risiko von Hautinfektionen zu verringern, da Patienten während der Chemotherapie anfälliger für Infektionen seien.

Der Ring, den Kate im Video trägt, habe laut Informationen des The Mirror aber nicht weniger Bedeutung für Kate und William. Das Magazin vermutet, dass es sich bei dem im Video sichtbaren Ring um den Versprechensring handeln könnte, den Kate von William während ihrer Universitätszeit erhielt. Dieser Ring enthält Steine, welche die jeweiligen Geburtsmonate des Paares repräsentieren.

In Großbritannien sind diese „promise rings“ ein bekanntes, aber nicht unbedingt weitverbreitetes Konzept. Sie symbolisieren oft eine ernsthafte Verpflichtung und Treue zwischen Partnern und sind Verlobungsringen dahin gehend nicht unähnlich. Allerdings geht mit den Versprechensringen nicht der unmittelbare Druck einer baldigen Hochzeit einher. Die Ringe können allerdings auf eine bevorstehende Verlobung hindeuten, wie die Websites verschiedener großer Juwelierketten erklären.

Übrigens: Während William und Kate seit Bekanntwerden von Kates Krebserkrankung mehr denn je als eine Einheit auftreten, scheint sich die Kluft zwischen den Brüdern, William und Harry, immer weiter zu vergrößern. Jüngste Enthüllungen zeigen, dass der Streit der Brüder schon bis zu Harrys Hochzeit mit Meghan Markle zurückreichen soll. William soll zu dieser Zeit dafür gesorgt haben, dass Meghan keine Schmuckstücke seiner verstorbenen Mutter, Prinzessin Diana, trägt. Harry soll seinerseits durch seine Geständnisse gegenüber der Klatschpresse das Verhältnis weiter verschlechtert haben. Während der Bruderzwist anhält, scheint Harry aber vor allem die Freundschaft zu seiner Schwägerin Kate zu fehlen, wie ein Insider jüngst verriet.