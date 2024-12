Prinzessin Kate ist „unendlich dankbar“ – so offen sprach sie über ihre Krebserkrankung

Die britischen Royals hatten über die Feiertage vieles, wofür sie dankbar sein konnten. Nicht nur König Charles III. scheint seine Anfang des Jahres bekannt gewordene Krebserkrankung gut im Griff zu haben. Auch seine Schwiegertochter, Prinzessin Kate, vermeldete im September, dass sie ihre vorsorgliche Chemotherapie beendet sei und sich auf dem Wege der Besserung befinde. In den vergangenen Wochen konnte die Frau von Prinz William sogar wieder an zahlreichen Terminen teilnehmen – unter anderem richtete sie ihr traditionelles Weihnachtskonzert aus.

Am Weihnachtstag zeigte sich Prinzessin Kate in Sandringham besonders nahbar, als sie offen über ihre Krebserkrankung sprach.

Prinzessin Kate über Krebserkrankung – So offen spricht sie mit Besuchern

Es ist in Großbritannien eine langjährige Tradition, dass sich Royal-Fans am ersten Weihnachtsfeiertag vor der Kirche St. Mary Magdalene auf dem Sandringham-Anwesen versammeln, um die königliche Familie auf dem Weg zum Gottesdienst zu sehen. Die Tradition reicht viele Jahrzehnte zurück und wird von den Royals selbst gepflegt, da sie an diesem besonderen Tag die Nähe zu den Menschen suchen. Besucher können an diesem Tag nicht nur mit der königlichen Familie sprechen, sondern auch Fotos mit ihnen machen und Geschenke überreichen.

Neben König Charles III., Königin Camilla und weiteren Familienmitgliedern waren auch Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern – George (11), Charlotte (9) und Louis (6) – anwesend.

Der wohl emotionalste Moment des Tages ereignete sich nach dem Gottesdienst, als Kate, die sich in den vergangenen Monaten wieder stärker der Religion zugewandt hat, offen über ihre Krebserkrankung sprach. „Die Menge an Menschen, die mir in diesem Jahr geschrieben haben, ist überwältigend“, sagte die Prinzessin von Wales zu einer Unterstützerin, die für Macmillan Cancer Support arbeitet. „Ich bin unendlich dankbar. Krebs berührt so viele Familien, und Menschen wie Sie leisten die harte Arbeit da draußen“, wird Kate von der britischen Zeitung Daily Mail zitiert. Die Zeitung war am ersten Weihnachtsfeiertag vor Ort und lieferte Bilder und Videos von den Gesprächen der Royals.

Eine andere Besucherin, selbst seit 20 Jahren an Krebs erkrankt, beschrieb das Gespräch mit Kate als tief bewegend. „Wir hatten einen kleinen Austausch über Krebs“, sagte sie später gegenüber der Daily Mail. „Kate war einfach herzlich und voller Mitgefühl.“ In einer ergreifenden Geste umarmte Kate der Zeitung zufolge außerdem einen anwesenden Krebspatienten. Eine Zuschauerin beschrieb die Prinzessin als „strahlend“ und bewunderte ihre Stärke, trotz der gesundheitlichen Herausforderungen des vergangenen Jahres.

Es war allerdings nicht das erste Mal, dass Kate mit solch einer rührenden Geste auffiel. Einer 17-jährigen Krebspatientin, die kürzlich verstorben ist, erfüllte Kate vor ihrem Tod noch einen großen Wunsch. Sie lud die junge Fotografin zu einer Veranstaltung auf Schloss Windsor ein.

Geschenke für die Mini-Royals - Prinz Louis staubt an Weihnachten Schokolade ab

Neben den persönlichen Worten von Prinzessin Kate bot der Weihnachtstag auch einen Einblick in das familiäre Miteinander der Royals. Die jungen Wales-Kinder nahmen Geschenke und Zeichnungen von Fans entgegen, während sie die festliche Stimmung genossen. Besonders Prinz Louis sorgte der Daily Mail zufolge mit seinen Eskapaden für Heiterkeit, etwa als er einen Hund streichelte oder reichlich Schokolade entgegennahm, wie auf den Bildern der Zeitung zu sehen ist.

Es ist nicht das erste Mal, dass Prinz Louis, der einen äußerst süßen Spitznamen hat, ins Rampenlicht rückt und seinen älteren Geschwistern ein wenig die Show stiehlt. Während des traditionellen Weihnachtskonzerts seiner Mutter wurde das Nesthäkchen der Familie von seiner Mutter mit Lob überschüttet – da er über Wochen ein Weihnachtsgeheimnis vor seiner Schwester Charlotte verbarg.

Wie in jeder anderen Familie gibt es aber auch manchmal bei den Kindern der Royals Streit. Prinz William verriet bei einer Veranstaltung beispielsweise, worum sich George, Charlotte und Louis regelmäßig zanken. Eines der drei Kinder dürfte dabei wohl häufiger auf Unterstützung von Papa William hoffen dürfen – denn der Royal schein ein Lieblingskind zu haben.