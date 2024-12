Prinzessin Kate und Prinz William trauern um 17-Jährige: „Es war eine Ehre"

Nach einer schwierigen Zeit für die britischen Royals hat die Familie erneut einen schweren Schicksalsschlag erlebt. Prinzessin Kate, die erst im September ihre Chemotherapie beendet hatte, und König Charles III., der zunehmend öffentliche Termine wahrnimmt, zeigen sich tief betroffen vom Tod der 17-jährigen Liz Hatton. Die junge Fotografin, die Kate im Oktober auf Windsor Castle kennengelernt hatte, verstarb an einer seltenen und aggressiven Krebserkrankung. Wie Kate und William auf die Nachricht reagierten.

Prinzessin Kate und Prinz William trauern um 17-Jährige nach Krebstod: "Es war eine Ehre"

Liz Hatton aus Yorkshire erhielt im Januar 2024 die Diagnose eines desmoplastischen kleinen Rundzell-Tumors. Mit einer Lebenserwartung von nur sechs Monaten bis drei Jahren entschied sich die junge Fotografin, ihre verbleibende Zeit einem Fotografie-Bucket-List-Projekt zu widmen. Ihr Ziel: die einzigartigen Momente des Lebens einzufangen und ihre Leidenschaft für Fotografie auszuleben.

Wie die British Broadcasting Corporation (BBC) berichtete, wurde die 17-Jährige im Oktober von Prinzessin Kate zu einem exklusiven Fototermin eingeladen: Die 17-Jährige durfte Prinz William bei einem Investiturtermin fotografieren. Dabei entstand ein Bild, das durch die britischen Medien ging, auf dem zu sehen ist, wie die Prinzessin von Wales die Teenagerin herzlich umarmt. Kate, zu deren Hobbys ebenfalls die Fotografie zählt, sprach in diesem Moment über ihre gemeinsame Leidenschaft: „Es war inspirierend, mit jemandem zu sprechen, der so viel Herzblut für seine Arbeit hat“, zitierte die Daily MailDaily Mail

Nach Liz’ Tod am 27. November 2024 äußerten sich Kate und William in einem Post auf der Plattform X (früher Twitter) tief bewegt: „Wir sind zutiefst traurig über den Verlust von Liz Hatton. Es war eine Ehre, eine so mutige und bescheidene junge Frau kennenzulernen. Unsere Gedanken und Gebete sind bei ihrer Familie in dieser unvorstellbar schweren Zeit.“

Krebskranke 17-Jährige hinterlässt tiefen Eindruck - nicht nur bei den Royals

Liz hatte durch ihre positive Energie und Kreativität nicht nur die Royals, sondern auch Menschen auf der ganzen Welt inspiriert. Ihre Mutter, Vicky Robayna, beschrieb ihre Tochter gegenüber Sky News als „die beste Menschenseele und wundervollste Tochter, die man sich nur wünschen kann.“

Trotz der fatalen Diagnose ließ sich Liz nicht von ihrer Krankheit definieren. Neben der Begegnung mit den Royals erfüllte sie sich Träume, wie das Fotografieren beim Royal Ballet, hinter den Kulissen von West-End-Musicals und sogar bei den MTV Europe Music Awards, worüber unter anderem die Daily Mail berichtete. Kurz vor ihrem Tod hatte die 17-Jährige zudem eine eigene Fotoausstellung in London, die von der Öffentlichkeit begeistert aufgenommen wurde. Ihre Mutter schrieb auf X: „Sie hat bis zum Schluss hoch gelebt und uns alle inspiriert, das Beste aus jeder Situation zu machen.“