Die britischen Royals sind für ihre teils jahrhundertealten Traditionen bekannt. Sie reichen von der Erbfolge, die sichert, dass das älteste Kind des Monarchen nach seinem Vater den Thron besteigt, bis zu Kleiderordnungen, Begrüßungsformeln und Regeln zu bestimmten Feiern, wie Weihnachten. Eine Tradition, die einen sehr ernsten Hintergrund hat, haben Prinz William und seine Frau Kate Middleton in der Vergangenheit aber schon einmal gebrochen. Sie betrifft ihren ältesten Sohn, Prinz George.

Prinzessin Kate und Prinz William brechen mit ihrem Sohn mit dieser royalen Tradition

Bei der entsprechenden Regel handelt es sich um eine bedeutungsvolle Sicherheitsmaßnahme. Denn bei den britischen Royals dürfen zwei direkte Thronfolger nicht zusammen in einem Flugzeug reisen. Ihren Ursprung hat diese Regel in der Überlegung, dass die königliche Erbfolge um jeden Preis geschützt werden muss. Sie soll die Wahrscheinlichkeit minimieren, dass ein einzelnes tragisches Ereignis – wie ein Flugzeugabsturz – dazu führen könnte, dass die königliche Linie erheblich beeinflusst wird. Bei einem solchen Ereignis also möglicherweise gleich zwei Thronfolger verletzt werden, oder ihr Leben verlieren, erklärt die Zeitschrift Mirror in einem Bericht zu dem Thema. Die Tradition stelle sicher, dass im Falle eines Unglücks mindestens ein Thronfolger unversehrt bliebe, um die Monarchie fortzuführen.

Die Regel wurde in den vergangenen Jahrzehnten konsequent von den Royals umgesetzt. Der ehemalige Pilot von Prinz Charles, Graham Laurie, erklärte beispielsweise im „A Right Royal Podcast“, dass Prinz William als Kind mit seiner Mutter und seinem Bruder zusammen reiste, aber ab dem Alter von 12 Jahren getrennt reisen musste. Auch Charles und William seien ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr zusammen in ein Flugzeug gestiegen, denn als Sohn und Enkel der damals noch herrschenden Königin Elizabeth II. mussten sie als deren Nachfolger besonders geschützt werden.

Bald keine Ausnahme mehr für Prinz George - Thronfolger wird alleine reisen müssen

Prinz William und Kate haben mit dieser Tradition allerdings schon einmal gebrochen, als sie mit ihrem neugeborenen Sohn, Prinz George, zusammen reisten. Dies geschah laut dem Mirror-Bericht im April 2014, als Prinz George etwa neun Monate alt war. Die Familie reiste zu diesem Zeitpunkt gemeinsam nach Australien und Neuseeland für eine königliche Tour. Diese Reise war eine Ausnahme von der üblichen Regel, dass zwei Thronfolger nicht zusammen in einem Flugzeug reisen sollten und William habe für diese Ausnahme die ausdrückliche Erlaubnis der Königin gebraucht. Weil Prinz George zu diesem Zeitpunkt aber noch sehr jung war, habe die Königin damals ihr Einverständnis gegeben.

Abgeschafft wird die royale Tradition wegen dieser Ausnahme nun aber nicht, denn Prinz George wird in Zukunft auch alleine reisen müssen. Ab seinem 12. Geburtstag soll Schluss mit der Sonderregelung sein, sodass er ab diesem Zeitpunkt nicht mehr mit seinem Vater – und anderen unmittelbaren Thronfolgern – reisen darf. „William wird wahrscheinlich bald alleine reisen, und wenn George [...] 12 Jahre alt wird, wird er getrennt von anderen Mitgliedern der königlichen Familie reisen müssen – ohne Ausnahmen“, heißt es in dem Bericht des Mirror.

George muss dann also nicht nur auf Reisen mit Papa William verzichten, denn die unmittelbare Thronfolge schließt auch seine jüngeren Geschwister mit ein. Er wird aller Voraussicht nach also nicht mehr mit seiner Schwester Charlotte und seinem Bruder Louis in ein Flugzeug steigen dürfen, da sie in der Thronfolge an dritter und vierter Stelle stehen. Besonders für George und Charlotte könnte das schade sein, denn so können sich die beiden Taylor Swift-Fans nicht schon im Flugzeug gemeinsam auf den nächsten Konzertbesuch freuen.

