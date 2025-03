Die Ehe von Prinzessin Kate und Prinz William galt immer als gefestigt, doch hinter den Palastmauern mussten die beiden eine der größten Herausforderungen ihres Lebens meistern. Die Krebsdiagnose der Prinzessin von Wales im vergangenen Jahr veränderte nicht nur ihren Alltag, sondern auch die Dynamik ihrer Beziehung. Eine Royal-Expertin ist sich sicher: Die Krise war ein „Make-or-Break-Moment“ für das Paar. Was ihre Analyse außerdem ergab.

Übrigens: Ein süßes Foto von Prinzessin Charlotte, der einzigen Tochter von William und Kate, sorgte in den sozialen Medien für Aufsehen. Fans befanden: Einem Royal sieht Charlotte besonders ähnlich. Ihre Mutter soll allerdings dafür gesorgt haben, dass Charlotte und ihre beiden Geschwister nicht in allem den anderen Royals nacheifern. Demnach soll Kate ihren Kindern die Teilnahme an einer brutalen Tradition untersagt haben.

Prinzessin Kate und Prinz William: So hat der Krebs ihre Ehe verändert

Während ihrer schweren Zeit soll Prinz William eine zentrale Stütze für Kate gewesen sein. Laut Royal-Expertin Jennie Bond war er „ihr absoluter Fels in den letzten brutalen 15 Monaten“. Er habe seine Rolle als Vater und Ehemann noch ernster genommen und sei stets an Kates Seite gewesen, um sie und die Familie zu schützen, betonte die frühere BBC-Korrespondentin gegenüber dem Mirror. Die tiefe emotionale Bindung zwischen den beiden sei durch die Krise noch stärker geworden – und das zeige sich nun auch in der Öffentlichkeit.

Schon immer galt das Protokoll des britischen Königshauses als streng, wenn es um öffentliche Zuneigungsbekundungen ging. Doch in den vergangenen Monaten zeigten sich Prinz William und Prinzessin Kate auffällig oft in liebevollen Momenten – sei es beim Händchenhalten in Wales oder dem strahlenden Blickkontakt während des Commonwealth-Day-Gottesdienstes.

Laut Bond hat die emotionale Last der letzten Monate dem Paar gezeigt, dass sie ihre Liebe nicht mehr verstecken müssen: „Jetzt, wo die Welt gesehen hat, wie tief ihre Verbindung wirklich ist, gibt es keinen Grund mehr, so förmlich zu sein.“ Die Krebserkrankung sei ein „Weckruf“ gewesen, der William noch bewusster gemacht habe, was er an seiner Frau habe, befand Bond.

Ein entscheidender Moment für die Wahrnehmung der Ehe von Kate und William war zudem das emotionale Video, in dem Kate ihre Krebsdiagnose öffentlich machte. Laut Bond war es „persönlicher und intimer als alles, was wir je von der Royal Family gesehen haben“. Es sei nicht nur eine Botschaft an die Öffentlichkeit gewesen, sondern auch ein Symbol für das Vertrauen zwischen ihr und William.

Nach Krebserkrankung: Kate „strahlend und glücklich“

Trotz der Herausforderungen des vergangenen Jahres versuchen Kate und William, ihr Familienleben so normal wie möglich zu halten. Ihre drei Kinder, Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, haben die Veränderungen in der Familie intensiv mitbekommen. Laut Bond sei es Kate besonders wichtig, ihren Kindern in dieser schwierigen Zeit Stabilität zu geben: „Sie hat eine große Verantwortung – nicht nur als Prinzessin von Wales, sondern vor allem als Mutter.“

Auch ihre Rückkehr zu ihren Verpflichtungen gehe sie mit Bedacht an: „Der Palast betont, dass sie keineswegs zu einem vollen Arbeitspensum zurückkehrt, aber wir haben sie bereits erstaunlich oft in der Öffentlichkeit gesehen“, so Bond weiter. Trotz allem sei Kate „strahlend und glücklich“, was darauf hindeutet, dass sie sich allmählich wieder im öffentlichen Leben einfindet.

Während Kate und William in der Öffentlichkeit also eine neue Nähe zeigen, bleibt ihr Verhältnis zu Prinz Harry und Herzogin Meghan weiter angespannt. Seit Harrys Enthüllungen in seiner Biografie „Reserve“ und den Netflix-Dokumentationen ist das Verhältnis zwischen den Brüdern distanziert. Eine öffentliche Annäherung scheint derzeit unwahrscheinlich, zumal William sich vor allem auf Kate und seine Familie konzentriert. Insidern zufolge soll sich aber ausgerechnet Kate nicht mit dem Status quo abfinden wollen. Angeblich plant sie eine Reise in die USA bei der Kate die Versöhnung zwischen William und Harry vorantreiben will.