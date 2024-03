Seit Weihnachten hat Prinzessin Kate keine offiziellen Termine mehr wahrgenommen. Nun gab es Verwirrung um eine Ankündigung, Kate würde an einer Militärparade teilnehmen.

Fans von Prinzessin Kate hatten sich bereits gefreut: Laut einer Ankündigung des britischen Verteidigungsministeriums sollte Kate am 15. Juni bei der Zeremonie "Trooping the Colour" anwesend sein. Doch der Eintrag wurde schnell wieder entfernt. Was war passiert und wann wird Kate wieder in der Öffentlichkeit zu sehen sein?

Übrigens: Nach seiner Drogen-Beichte hat Prinz Harry Ärger in den USA. Wird er aus dem Land ausgewiesen? Nun mischt sich Donald Trump ein und droht Harry. Nachdem bekannt wurde, dass Charles III. erkrankt ist, hat Harry seinen Vater trotz des Zerwürfnisses mit der Königsfamilie besucht.

Prinzessin Kate: Verwirrung um ersten offiziellen Termin - erst Ankündigung, dann Absage

Die Ankündigung der britischen Armee hatte am Donnerstag, 7. März, für Verwirrung gesorgt. Denn auf der Website des Militärs wurde das Event mit einem Bild von Kate und einem Hinweis auf ihre Anwesenheit veröffentlicht. Wie die British Broadcasting Corporation (BBC) erfuhr, hatte die Armee allerdings keine Genehmigung vom Palast eingeholt, bevor die Ankündigung veröffentlicht wurde. Laut der BBC werde die Teilnahme von hochrangigen Royals in einem solchen Fall erst kurz vor dem Ereignis bestätigt. Offenbar hatte die Armee die Details der Veranstaltung basierend auf der Rolle der Prinzessin als "Oberst der Irish Guards" veröffentlicht - dem Regiment, das in diesem Jahr seine Farben präsentiert.

"Trooping the Colour" ist laut der offiziellen Website der königlichen Familie eine jährliche Militärparade, die seit 260 Jahren offiziell den Geburtstag des britischen Monarchen feiert. Das Event wird traditionell an einem Samstag im Juni abgehalten, um besseres Wetter für die Feierlichkeiten zu gewährleisten. Bei der Ankunft des Monarchen werden die Truppen, bestehend aus voll ausgebildeten und einsatzbereiten Soldaten in zeremonieller Uniform mit roten Tuniken und Bärenfellmützen, mit einem königlichen Salut begrüßt und anschließend vom Monarchen inspiziert. Es handelt sich dabei also um eine Parade zu Ehren des Geburtstages von Kates Schwiegervater, König Charles III.

Allerdings liegt es immer am Kensington Palace, die Einzelheiten zu Terminen der Royals zu bestätigen. Der Palast hatte im Januar mitgeteilt, dass es Kate nach ihrer Bauch-OP zwar gut gehe, sie aber nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren werde. Inzwischen wurden das Bild von Kate und auch ihre Teilnahme aus der Ankündigung entfernt. Laut der BBC habe der Palast weder die Teilnahme von Kate noch die von König Charles an der Parade bislang bestätigt.

Royals: Gesundheitsprobleme von Charles und Kates Operation beeinträchtigen die Terminplanung des Königshauses

Sowohl König Charles III. als auch seine Schwiegertochter Kate haben momentan mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Während bei Charles kürzlich Krebs diagnostiziert wurde, musste sich die Prinzessin von Wales einer Bauch-OP unterziehen. Dies hatte der Palast im Januar mitgeteilt. Trotz der Mitteilung und der eindringlichen Bitte, die Privatsphäre der dreifachen Mutter zu wahren, hatte es zuletzt zunehmend Gerüchte und auch Verschwörungstheorien gegeben, auf die der Palast reagierte.

Erstmals seit Weihnachten sah man die Prinzessin von Wales Anfang März wieder in der Öffentlichkeit, als die 42-Jährige mit ihrer Mutter unterwegs war. Dies berichteten mehrere britische Zeitungen, unter anderem der Daily Mirror! und die Sun.

Wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) schreibt, war Kates lange Abwesenheit auch ein Thema in der britischen Fernsehshow "Celebrity Big Brother" an der Kates Onkel, Gary Goldsmith, teilnimmt. Laut dpa habe ihn in der am Mittwoch ausgestrahlten Folge eine Gesprächspartnerin: "Wo ist Kate?". Daraufhin antwortete Goldsmith, er könne aus Gründen der Etikette nichts sagen. Er versicherte aber, er habe mit ihrer Mutter, seiner Schwester gesprochen: "Sie bekommt die beste Behandlung in der Welt."

Weil sowohl Kate und Charles III. momentan keine öffentlichen Termine mehr wahrnehmen, sind momentan vermehrt Kates Ehemann Prinz William und Königin Camilla gefordert. Wegen ihres vollen Terminkalenders benötigte Camilla jüngst aber eine kurze Pause von den royalen Pflichten.