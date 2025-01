Die Weihnachtsfeiertage auf Sandringham mit ihren strengen Regeln für die Royals sind vorbei und König Charles III., Prinz William und Prinzessin Kate kehren im neuen Jahr zu ihren Pflichten zurück. Wer zu Weihnachten auf eine Versöhnung zwischen Prinz William und seinem Bruder, Prinz Harry, gehofft hatte, wurde allerdings enttäuscht. Der „Exil-Prinz“ verbrachte die Weihnachtsfeiertage tausende Kilometer entfernt vom Königshaus, da Harry, Meghan und ihre beiden Kinder nicht zum traditionellen Fest auf Sandringham eingeladen worden waren.

Bei Prinzessin Kates jährlichem Weihnachtskonzert, welches Anfang Dezember aufgezeichnet und an Weihnachten ausgestrahlt wurde, rieben sich einige Zuschauer aber überrascht die Augen. Denn tatsächlich sah es so aus, als sei Prinz Harry vor Ort gewesen. Ob der Royal dem Konzert seiner Schwägerin wirklich einen kurzen Besuch abgestattet hat, erfahren Sie in diesem Artikel.

Prinzessin Kate: War Prinz Harry heimlich auf ihrem Weihnachtskonzert?

Das jährliche Weihnachtskonzert von Prinzessin Kate, „Together at Christmas“, überraschte nicht nur durch musikalische Höhepunkte und besondere Gäste, sondern sorgte auch für Verwirrung. Zuschauer und Royal-Fans weltweit rätselten, als in einem Trailer ein Mann mit verblüffender Ähnlichkeit zum jüngeren Sohn von König Charles III. zu sehen war. Waren die Royals doch über ihren Schatten gesprungen und hatten Prinz Harry möglicherweise zum Konzert eingeladen? Oder war Harry einfach angereist, um seine Familie zu überraschen?

Die Szenen des Trailers, der vor der Ausstrahlung des Konzerts auf ITV veröffentlicht wurde, zeigten einen Gast in einer offiziellen Uniform der Royal Air Force (RAF). Mit seinem roten Bart, seiner Statur und seinem Lächeln erinnerte er stark an Prinz Harry. Doch bei dem vermeintlichen Harry handelt es sich um einen Doppelgänger des Prinzen – einen Reservisten der RAF aus Wales. Sergeant Chris Dykes wurde als Vertreter seines Geschwaders zum Konzert nach London eingeladen, nachdem er sich durch herausragende Leistungen hervorgetan hatte. Dies berichtet die britische Zeitung Daily Mail, die mit dem 37-Jährigen sogar ein Exklusiv-Interview führte.

Harry-Doppelgänger in der Westminster Abbey – Wer war der Mann in Uniform?

Seine frappierende Ähnlichkeit mit Prinz Harry brachte nicht nur seine Freunde und Kollegen zum Lachen, sondern machte ihn auch über Nacht bekannt. „Seit er sich den Bart hat wachsen lassen, wird er immer wieder darauf angesprochen, wie sehr er Prinz Harry ähnelt“, berichtete seine Mutter, Janet Wyatt-Sugg, im Gespräch mit der Daily Mail. Dies bestätigte auch der „falsche“ Harry gegenüber der Zeitung: „Seit der Trailer veröffentlicht wurde, nennen mich alle Sgt. Harry oder Sgt. Windsor“. Trotz der Aufmerksamkeit nimmt Dykes die Situation mit Humor. „Ich habe schon versprochen, für die Jungs in der Staffel eine Kiste Bier mitzubringen – sie finden das einfach urkomisch.“ Dem 37-Jährigen zufolge hätte auch das Sicherheitspersonal bei der Aufzeichnung des Konzerts mehrfach einen Blick auf ihn geworfen. „Vielleicht dachten sie wirklich für einen Moment, ich sei Harry“, wird Dykes von der Daily Mail zitiert.

Währenddessen verbrachte der echte Prinz Harry Weihnachten in Kalifornien mit seiner Frau Meghan und den gemeinsamen Kindern, Prinz Archie und Prinzessin Lilibet. Die Familie entschied sich für ein ruhiges Fest mit Meghans Mutter, Doria Ragland, weit entfernt vom royalen Trubel in Großbritannien. So berichtet es das Online-Portal InStyle. Auch wenn Harry und Meghan nicht persönlich am Weihnachtskonzert oder den Feierlichkeiten in Sandringham teilnahmen, soll König Charles per Videocall Kontakt zu seinen Enkeln gehalten haben, schrieb die Sun in einem Artikel. Schon länger ist bekannt, dass sich König Charles ein innigeres Verhältnis zu seinen beiden Enkeln wünscht, die in Übersee leben.

