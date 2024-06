Seitdem Prinzessin Kate ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, wird über ihre Rückkehr in die Öffentlichkeit spekuliert. Zu einem besonders hartnäckigen Gerücht äußerte sich jetzt der Palast.

Seitdem Prinzessin Kate im März ihre Krebserkrankung öffentlich gemacht hat, ist nach dem ersten Schock über die Nachricht das Netz voll von Gerüchten und Spekulationen über ihren Verbleib. Eine Spekulation, die sich besonders hartnäckig hält, ist, dass Kate derzeit nicht in Großbritannien gesehen wird, weil sie sich in den USA aufhält. Konkret soll sich die Ehefrau von Prinz William und Schwiegertochter von König Charles III. in Houston, Texas befinden und dort in einer Klinik behandelt werden. Zu diesen Gerüchten äußerte sich jetzt allerdings ein Sprecher des Palastes.

Übrigens: Ein Jahr nach der Krönung von König Charles III. steht die Militärparade "Trooping the Colour" in dem royalen Terminkalender an. Die Parade gilt als offizielle Geburtstagsfeier für den amtierenden Monarchen. Ob Kate beim "Trooping the Colour" dabei sein wird, bleibt bis zum eigentlichen Termin spannend.

Prinzessin Kate zur Krebsbehandlung in Texas? Jetzt äußert sich der Palast

Ein Sprecher des Kensington Palace hat gegenüber der amerikanischen Zeitung Houston Chronicle erklärt, dass die Gerüchte, Prinzessin Kate werde im MD Anderson Cancer Center in Houston behandelt, falsch seien. Der Palast bestätigte, dass Kate sich nicht in Houston befindet, um dort eine Krebsbehandlung zu erhalten. Diese offizielle Stellungnahme des Palastes widerspricht den Spekulationen und Gerüchten, die in sozialen Medien und durch verschiedene Berichte verbreitet wurden. Eine Anfrage des Chronicle an das MD Anderson Cancer Center blieb mit Verweis auf den Datenschutz bei Patienten unbeantwortet.

Das Gerücht, Kate würde sich in den USA aufhalten, tauchten vor wenigen Tagen in den sozialen Medien auf, insbesondere auf den Plattformen TikTok und Reddit. In dem Reddit-Post wurde unter anderem behauptet, Kate hätte kürzlich im St. Regis in Houston übernachtet und sei dort gesehen worden. Amanda Matta, die einen auf die königliche Familie fokussierten TikTok-Account namens "Matta_of_fact" betreibt, teilte ein Video, in dem sie die Reddit-Behauptungen diskutierte. In dem Video sagte sie, dass sie ähnliche Geschichten gehört habe, die Kate in Houston verorten. Befeuert wurden diese Spekulationen durch die Tatsache, dass Kate seit ihrer Krebsdiagnose nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde.

Bereits im Frühjahr hatte die Prinzessin von Wales gebeten, Spekulationen zu ihrem Gesundheitszustand zu vermeiden, während sie sich einer vorsorglichen Chemotherapie unterzieht. Nach Bekanntwerden ihrer Diagnose hatten sich einige Stars bei Kate für das Verbreiten von Gerüchten entschuldigt. Zudem laufen derzeit offenbar noch Ermittlungen gegen das Personal eines Krankenhauses, in dem Kate behandelt wurde. Dritte sollen in der Klinik versucht haben, an die Krankenakte von Kate zu gelangen.