Prinzessin Kate ist eine der beliebtesten Royals – ihr Leben wird von Millionen verfolgt. Umso größer war im vergangenen Jahr der Schock, als bekannt wurde, dass sie an Krebs erkrankt war. Besonders hart soll die Nachricht Prinz William getroffen haben, der neben seinen königlichen Pflichten plötzlich mit der schweren Diagnose seiner Ehefrau und seines Vaters konfrontiert wurde. Doch wie reagierte der Thronfolger auf die niederschmetternde Nachricht? Ein ehemaliger Vertrauter gibt nun Einblicke in seine tiefsten Momente.

Übrigens: Das Interview mit dem Vertrauten gab auch einige Einblicke in das Familienleben von William und Kate. So soll Prinzessin Charlottes Geburt beinahe durch eine Panne an die Öffentlichkeit gelangt worden sein. Denn kurz nach ihrer Geburt war ein wichtiges Dokument verloren gegangen.

Prinzessin Kates Krebserkrankung: So reagierte Prinz William, als er die Nachricht hörte

Die Diagnose wurde im März vergangenen Jahres öffentlich gemacht, doch für Prinz William begann der Albtraum bereits Wochen zuvor. Der frühere Kommunikationsberater von William und Kate, Jason Knauf erinnerte sich in einem Interview mit 60 Minutes Australia an diesen Moment: „Es war schrecklich, absolut schrecklich. So niedergeschlagen habe ich ihn noch nie erlebt.“ Innerhalb kürzester Zeit erfuhr der Prinz von Wales, dass sowohl seine Frau Prinzessin Kate (43) als auch sein Vater König Charles (75) an Krebs erkrankt waren. Die Krebserkrankung des Monarchen war im Januar 2024 öffentlich geworden. „Ich konnte es nicht glauben“, so Knauf weiter. William habe sich ab da in einer der schwersten Krisen seines Lebens wiedergefunden.

Nach der Schocknachricht stand das Paar vor einer schwierigen Entscheidung: Wann und wie sollte die Öffentlichkeit informiert werden? Laut Knauf entschieden sich Prinzessin Kate und Prinz William bewusst für eine Verzögerung. Der Grund: ihre drei Kinder – Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). „Sie wollten noch nicht sagen, dass sie Krebs hat, weil sie es ihren Kindern noch nicht erzählt hatten und erst verarbeiten mussten, wie sie es ihnen beibringen würden“, erklärte Knauf in dem Interview.

Doch das Schweigen führte zu wilden Spekulationen. Im Internet kursierten absurde Theorien über Kates Gesundheitszustand. „Das Problem war, dass all diese verrückten Verschwörungstheorien aufkamen“, berichtete Knauf.

„Das schwerste Jahr meines Lebens“ - Prinz Williams privater Kampf

Während sich Kate im Rahmen ihrer Chemotherapie aus der Öffentlichkeit zurückzog, musste William seine Pflichten weiter erfüllen – und das unter enormem emotionalem Druck. Nach dem Ende einer Reise nach Südafrika sprach er der BBC zufolge erstmals über seine Gefühlslage: „Es war furchtbar. Es war wahrscheinlich das schwerste Jahr meines Lebens. Durch all das durchzukommen und trotzdem alles auf Kurs zu halten, war unglaublich schwierig.“ Die Aussagen von Jason Knauf werfen ein neues Licht auf Williams private Kämpfe. Knauf, der bis 2021 für das Paar arbeitete, hatte einen engen Einblick in Williams Reaktionen. Seine Aussagen sind jedoch nicht offiziell vom Palast bestätigt.

Mittlerweile gibt es gute Nachrichten: Kate ist in Remission und kehrt langsam ins öffentliche Leben zurück. Tatsächlich soll sie im Hintergrund schon an einer Versöhnung von William und seinem Bruder, Prinz Harry, arbeiten. Die Brüder sind seit Jahren zerstritten und Harry hat sich mit seiner Frau, Meghan Markle, von den royalen Pflichten zurückgezogen. Mit ihren Kindern, Archie und Lilibet, leben sie in Kalifornien. Ein früherer Geliebter von William und Harrys Mutter, Prinzessin Diana, äußerte sich ebenfalls zum Streit unter den Brüdern. James Hewitt glaubt, Diana hätte alles daran gesetzt, um den Streit zwischen ihren Söhnen beizulegen.