Trump postet versehentlich private Nachricht an Elon Musk auf Social Media

Das sollte vermutlich privat bleiben: Der designierte US-Präsident Donald Trump hat eine persönliche Nachricht an Elon Musk öffentlich auf Social Media gepostet. Inhalt ist, dass der Microsoft-Gründer Bill Gates sich mit Trump treffen möchte. Außerdem plant er ein gemeinsames Silvester mit Musk.

Trump informiert Musk über Treffen mit Bill Gates

„Wo bist du? Wann kommst du zum ‚Mittelpunkt des Universums‘ - Mar-a-Lago“, heißt es in der Nachricht an Musk auf Truth Social, Trumps eigenem sozialen Netzwerk. Bei dem „Mittelpunkt des Universums“ handelt es sich um Trumps Anwesen in Florida. Anschließend geht es in der Nachricht darum, dass Bill Gates um ein Treffen gebeten habe. Derzeit sei aber noch ungewiss, ob ein solches Treffen auch wirklich zustande kommt.

Seit Trumps Wahlsieg hat er sich mit zahlreichen CEOs aus den USA getroffen. Die hätten dabei ein klares Ziel, so CNN. Bei einem Treffen mit Trump würden sie zunächst über Themen reden, die Trump mag, wie das Schaffen neuer Arbeitsplätze in den USA. Währenddessen würden sie versuchen unterschwellig Bedenken an Trumps geplanter Politik zu äußern. Auch der Amazon-Gründer Jeff Bezos hatte sich mit Trump getroffen und angekündigt, eine Millionen US-Dollar für Trumps Amtseinführung zu spenden.

Trump und Musk verbringen seit dem Wahlsieg viel Zeit zusammen

„Wir vermissen dich und X! Silvester wird AMAZING!!!“, schreibt Trump am Ende der Nachricht. Mit X ist vermutlich Musks Sohn X Æ A-Xii gemeint, den er im Alltag X nennt - wie seine eigene Social-Media-Plattform. Trump und Musk verbringen seit der Wahl immer wieder Zeit zusammen und waren so auch bei der Wiedereröffnung der Pariser Kathedrale Notre Dame zusammen zu sehen. Außerdem soll Musk gemeinsam mit dem Republikaner Vivek Ramaswamy die „DOGE-Abteilung“ leiten. Die Abteilung sei zwar nicht offiziell Teil der Regierung, aber solle Trump während seiner nächsten Amtszeit beraten, so die BBC.