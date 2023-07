USA

07:38 Uhr

Leiche in See gefunden – Obamas trauern um Privatkoch

Der Privatkoch von Barack Obama wurde tot in einem See gefunden.

Die Obamas trauern um ihren Privatkoch Tafari Campbell. Am Montagmorgen wurde seine Leiche in einem See in der Nähe des Hauses des Ex-Präsidenten gefunden.

Von Svenja Moller Artikel anhören Shape