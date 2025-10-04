Wasserstoff-Zugflotte erst im nächsten Jahr komplett

Nach der Pannenserie mit Wasserstoff-Zügen im Taunus erwartet der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) den Einsatz der kompletten Flotte im Laufe des kommenden Jahres. Das teilte ein Sprecher auf Anfrage mit. Der Hersteller Alstom hatte eine Generalüberholung der störanfälligen Bahnen angekündigt.

Der RMV sieht bereits Verbesserungen. Aktuell stünden deutlich mehr als die Hälfte der insgesamt 27 Züge betriebsbereit zur Verfügung, teilt der Sprecher mit.

Auf der Strecke Bad Homburg - Brandoberndorf (RB15) hatte es wegen Ausfällen der Züge große Probleme gegeben. Derzeit wird dort ein Mischkonzept gefahren aus Wasserstoffzügen und dieselbetriebenen Ersatzfahrzeugen, teilte der RMV mit.

RMV lobt Zuverlässigkeit

Die technische Verlässlichkeit der Wasserstoffzüge habe sich verbessert: «Die RB15 liegt mit einer Zuverlässigkeit von rund 96 Prozent im bisherigen Jahresverlauf RMV-weit im oberen Bereich.» Auch auf der RB12 zwischen Frankfurt und Königstein fahren mit Wasserstoff betriebene Züge, hier ausschließlich.

Alstom teilte auf Anfrage mit, man gehe davon aus, dass das Modernisierungsprogramm für die Wasserstoffzüge im Laufe des nächsten Jahres abgeschlossen werde. Es soll demnach eine neue Generation von Brennstoffzellen eingebaut werden.

Geplant war für Dezember 2022 der Start der weltweit größten Flotte mit der umweltfreundlichen Technologie im Taunusnetz. Doch von Beginn an gab es Probleme, zunächst mit der Lieferung, dann mit dem Betrieb.