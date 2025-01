Störungen bremsen S-Bahn-Verkehr aus

Gleich mehrere Störungen haben den S-Bahnverkehr in Frankfurt im morgendlichen Berufsverkehr ausgebremst. Betroffen waren zwischenzeitlich fast alle Linien der S-Bahn Rhein-Main, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Grund waren demnach zwei Signalstörungen - eine in Offenbach und eine in Frankfurt-Rödelheim. Hinzu kam ein Notarzteinsatz, der den Verkehr ebenfalls verzögerte. Züge hatten Verspätung, wurden umgeleitet oder fielen aus.

Die Signalstörung in Offenbach war am Vormittag behoben, sagte eine Bahnsprecherin. Diejenige in Rödelheim sollte ebenfalls im Laufe des Vormittags behoben werden, so dass sich der Verkehr wieder einpendeln könne. Probleme gab es auf den Linien S1, S2, S3, S4, S5, S8 und S9.