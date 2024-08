Stuttgart 21: Schon wieder steht ein Zukunftsprojekt auf der Kippe

In der Stuttgarter Innenstadt ist das Durchkommen mal wieder schwer. Aufkleber auf dem Pflaster in der Fußgängerzone weisen darauf hin: Die Stammstrecke der S-Bahn ist wegen Bauarbeiten wochenlang gesperrt. Schöne Grüße an die Leidensgenossen nach München! Zwischen dem Hauptbahnhof und Vaihingen – also dort, wo normalerweise fast alle S-Bahn-Linien der Stadt zusammenkommen – geht bis zum Beginn des neuen Schuljahrs gar nichts mehr. Pendelbusse im wochentäglichen Fünf-Minuten-Takt sollen für Ersatz sorgen.

Stuttgart Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stuttgart 21 Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Digitalisierung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis