"Promi Big Brother" 2022 sehen: Alles zu Übertragung und Wiederholung

"Promi Big Brother" läuft bei Sat.1. In diesem Artikel bekommen Sie alle wichtigen Infos zur Übertragung live im TV oder Stream und zu Wiederholungen der Show.

Der Startschuss für "Promi Big Brother" 2022 auf Sat.1 ist gefallen. Die neue Staffel startete am 18. November 2022. Das Konzept der Show ist relativ simpel. Drei Wochen lang müssen Stars aus den verschiedensten Bereichen in Challenges und Spielen zeigen, was in ihnen steckt - und das Ganze unter ständiger Beobachtung.

Wo Sie die Sendung verfolgen können, erfahren Sie bei uns. Hier in unserem Artikel geben wir Ihnen alle Infos rund um Übertragung live im TV und Stream sowie zu den Wiederholungen.

Mehrere Personen - bei " Promi Big Brother" handelt es sich, wie der Name schon sagt, um prominente Teilnehmerinnen und Teilnehmer - leben für einen Zeitraum von zwei bis drei Wochen in einem sogenannten "Container". Der Tagesablauf ist stets vorgegeben: Die Kandidatinnen und Kandidaten müssen sich durch Spiele, Challenges und Wettbewerbe kämpfen und so verschiedenste Aufgaben bewältigen. Darunter fällt auch der Kontakt mit den Mitteilnehmern. Denn wenn viele unterschiedliche Charaktere aufeinander treffen, kann es schon das ein oder andere Mal zu Reibereien kommen. Es geht immerhin um den Reality-Thron und um 100.000 Euro.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

Das Leben der Promis wird rund um die Uhr von Kameras überwacht. Eine Computerstimme - "Big Brother" - kommuniziert mit den Kandidatinnen und Kandidaten.

Die diesjährige Jubiläumsstaffel findet nicht wie üblich im Sommer statt, sondern im Winter. Der Sat.1 Senderchef Daniel Rosemann äußerte sich wie folgt zu "Promi Big Brother" 2022: "Mit 'Promi Big Brother' hat SAT.1 2013 dem Genre Reality-TV einen großen, neuen Impuls gegeben. Dieses Jahr feiern wir die zehnte Staffel des Reality-Hits – und das erstmals im Winter".

Übertragung: "Promi Big Brother" 2022 im TV und Online-Stream

Die Sendung läuft seit 18. November 2022 nicht nur im Free-TV, sondern auch im Stream. "Promi Big Brother" ist beim Sender Sat. 1 zu sehen. Parallel können die Ausgaben auch auf Joyn im Stream mitverfolgt werden. Nach der ersten Ausgabe, die bereits um 20.15 Uhr im TV läuft, werden alle weiteren Episoden um 22.15 Uhr ausgestrahlt.

"Promi Big Brother" 2022: Ganze Folgen als Wiederholung

Auf Joyn gibt es nicht nur einen Live-Stream, sondern auch die Wiederholungen von "Promi Big Brother" 2022. Hier erhalten Sie eine Übersicht:

Was? " Promi Big Brother " 2022

" " 2022 Wann? Ab 18. November 2022

Ab 18. November 2022 Wo? Sat.1 (Free-TV) Joyn (Live-Stream, Wiederholung )

"Promi Big Brother" 2022: Gibt es einen 24-Stunden-Live-Stream aus dem Haus?

Einen 24-Stunden Live-Stream aus dem "Promi Big Brother"-Haus gibt es in diesem Jahr nicht. In den vergangenen zwei Jahren war dies ebenfalls nicht der Fall - die Zuschauer müssen sich auch 2022 mit den im TV und Stream gezeigten Folgen zufrieden geben.

Die Nachbesprechung von "Promi Big Brother" 2022

Im Anschluss an jede Sendung von "Promi Big Brother" wird es eine Nachbesprechung geben. Durch die Sendung "Promi Big Brother - Die Late Night Show" führen die Moderatoren Melissa Khalaj und Jochen Bendel. In der Show werden die Inhalte und Ereignisse aus der aktuellen Folge aufbearbeitet und diskutiert. Die Sendezeiten können sich je nach Vorprogramm von "Promi Big Brother" etwas verschieben.