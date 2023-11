Promi Big Brother 2023: Promis verraten intime Abenteuer

Im Container von Promi Big Brother geht es bei den Stars um Gefühle und Sex - und ein Teilnehmer verrät dabei besonders pikante Details. Alle Infos zu Tag sieben lesen Sie hier.

An Tag sieben im TV-Container kommen bei den Teilnehmern von " Promi Big Brother" Sehnsüchte auf. Es geht um große Gefühle und um das Eine: Die Stars packen Geschichten über intime Abenteuer aus. Außerdem steht eine Nominierung an. Alle Infos zum vergangenen Sonntag (26. November 2023) bei Promi Big Brother.

Promi Big Brother 2023: Sehnsucht an Tag sieben

Eine ganze Woche als WG-Mitbewohner im Container der Reality-Show "Promi Big Brother" (PBB) scheint den Stars an die Substanz zu gehen. Kein Wunder, dass da bei manchen Kandidaten Sehnsucht und Heimweh aufkommt. Paulina Ljubas gab am Sonntag in der Sendung zu: "Ich vermisse meine Mama und meinen Freund. Am Anfang war es noch nicht so schlimm, aber ich vermisse mein Zuhause wie noch in keiner anderen Sendung." Die 26-Jährige war bereits in einigen deutschen TV-Sendungen dabei, darunter auch bei "Temptation Island VIP" und "Ex on the beach".

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Auch "Make Love, Fake Love"-Star Yeliz Koc verrät Sehnsüchte: "Ich habe immer von meinem Mann, meinem Kind und meinem Weihnachtsbaum geträumt", erzählt die 30-Jährige bei der Nachtwache mit Dominik Stuckmann. Sie wünscht sich noch mindestens zwei weitere Kinder. Der Ex-Bachelor antwortet: "Du siehst gut aus, hast einen guten Charakter, dir müssten doch die Männer zu Füßen liegen." Doch der Teilnehmerin falle es schwer zu vertrauen. "Ich kann nichts mehr empfinden und bin nicht bereit für eine Beziehung, also da würde ich mir viel Zeit lassen", erklärt sie.

Promi Big Brother 2023: Stars verraten intime Sex-Geheimnisse

Um ganz andere Gefühle geht es dagegen in einem Gespräch im Container rund um Sex an ungewöhnlichen Orten. Und da haben die Stars und Sternchen des deutschen Reality-TV ganz schön was zu bieten.

Social-Media-Star Ron Bielecki erzählte von einer Nummer in der Supermarkt-Toilette. "Ich bin eine gute Sex-Maschine", gibt Ron stolz zu - und bekommt andere Reaktionen, als er vermutlich erwartet hat: "Igitt, du Räudiger", antwortet Youtuberin und Spielerfrau Dilara Kruse. Paulina Ljubas erzählte dagegen ganz malerisch von einem Schäferstündchen „mitten in der Straße, nachts im Regen auf einer Insel in Kroatien.“ Außerdem kann Paulina noch körperliche Erfahrung im Rahmen der Dating-TV-Formate vorweisen, bei denen sie teilnahm: "Das hab ich auch schon gemacht, und nicht nur ein Mal!"

Die ausgefallenste Sex-Geschichte lieferte allerdings Dominik Stuckmann: "Das war in so einem Uni-Saal. Wir sind eine halbe Stunde vor der Vorlesung rein, haben hinten zugemacht und noch einen Stuhl davorgestellt", so der Ex-Bachelor. Mitten in Aktion seien er und seine Partnerin jedoch gestört worden: "Da kam der Professor durch eine andere Tür rein. Ich gerade auf dem Tisch mit ihr. Und der so: Das ist nicht euer zu Hause! Verpisst euch! So richtig durchgedreht." Im dem Moment seien auch noch alle Kommilitonen in den Hörsaal gekommen. "Das war ganz schön peinlich."

Lesen Sie dazu auch

Promi Big Brother 2023: Wer wird Containerchef?

Die Gespräche rund um Sehnsucht und Sex scheinen vor allem eine Ablenkung zu sein: Schließlich steht das nächste Voting bevor. Nachdem am Samstag bereits Patricia Blanco, Tochter von Schlager-Legende Roberto Blanco, den Container verlassen musste, stehen nun alle übrigen Kandidaten auf der Nominierungsliste. Außerdem dürfen die Zuschauer einen neuen Containerchef bestimmen, der drei Personen auswählen und von der Nominierungsliste streichen darf.

Die elfte Staffel von "Promi Big Brother" läuft seit dem 20. November 2023 auf Sat.1 und ist seitdem täglich zu sehen. Jeden Tag gibt es eine neue Folge, insgesamt sind 15 Folgen geplant. Die Übertragung läuft im TV, als Stream oder im 24-Stunden-Live-Format.