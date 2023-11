"Promi Big Brother" 2023 am 29. November: Wer ist raus?

In Folge 10 von "Promi Big Brother" 2023 am 29. November musste ein weiterer Kandidat die Show verlassen. Hier erfahren Sie wer nach der 10. Folge gehen musste.

Bereits am Tag neun sind drei Kandidaten im Container für den nächsten Exit nominiert. Während ein Kandidat bereits zu Beginn der Live-Sendung durch die Stimmen der Zuschauer vom Rausflug geschützt wird, müssen zwei weitere Kandidaten gebannt auf das Ergebnis warten. Für nur einen Kandidaten von "Promi Big Brother" 2023 geht es nach Folge 10 weiter. Während in den ersten fünf Folgen kein Kandidat die Show verlassen musste, hieß es in Folge 6 Aus für Patricia Blanco. Weitere Kandidaten, die gehen mussten, waren Philo in Folge 8 und Jürgen Milski in Folge 9. In Folge 10 war das Wettrennen in der WG für einen weiteren Kandidaten vorbei.

Hier bieten wir Ihnen Infos rund um Folge 10 der neuen Staffel der Show und stellen Ihnen den Kandidaten vor, der die Show verlassen musste.

"Promi Big Brother" 2023: Wer ist am 29. November rausgeflogen?

Am neunten Tag wurden drei Prominente für den Exit nominiert, was bedeutete, dass am zehnten Tag einer von ihnen gehen musste. Iris Klein, Dominik Stuckmann und Ron Bielecki standen zur Wahl. Nachdem Iris zu Beginn der Live-Show bereits aufgrund der meisten Zuschauerstimmen gerettet worden war, entschied sich letztendlich das Schicksal zwischen den beiden Männern. Ron Bielecki musste letztendlich seine Koffer packen. Er akzeptierte den Rauswurf jedoch gelassen und feierte seinen Ausstieg gebührend mit einem Bier-Tornado.

Nachdem Ron den Container verlassen hat, steht Container-Chef Matthias vor einer wichtigen Entscheidung. Big Brother bietet ihm die Möglichkeit, sich selbst oder einen anderen Prominenten vor dem nächsten Auszug zu schützen. Ohne zu zögern lehnt er es ab, sich selbst zu schützen. Stattdessen entscheidet er sich dafür, dass Marco auf jeden Fall im Container bleiben darf.

"Promi Big Brother" 2023: Wer ist raus?

Nachdem Ron Bielecki die Sendung auch verlassen musste, sind insgesamt vier Kandidaten nicht mehr im Rennen. Hier finden Sie die Kandidaten, die die Show verlassen und somit ihre Chance auf das Preisgeld in Höhe von 100.000 Euro verloren haben, auf einem Blick:

Welche Kandidaten sind bei "Promi Big Brother" 2023 noch mit dabei?

Doch andere Kandidaten haben noch eine Chance. Sie können die Show noch gewinnen und somit das Preisgeld ergattern. Hier stellen wir für Sie die verbliebenen Kandidaten in einer Übersicht auf:

Yeliz Koc

Peter Klein

Iris Klein

Dilara Kruse

Dominik Stuckmann

Paulina Ljubas

Matthias Mangiapane

Manuela Wisbeck

Wildcard: Marco Strecker

"Promi Big Brother" 2023: Folge 10 in der Wiederholung sehen

Eine Wiederholung der Folgen im Free-TV sind nicht bekannt. Doch Sie haben die Möglichkeit die vergangenen Folgen in der Sat.1-Mediathek zu schauen. Die Sendung kann auch live auf Joyn gestreamt werden. In dieser Staffel haben die Zuschauer die Chance, das Geschehen im Container 24 Stunden am Tag zu verfolgen. Die Teilnehmer müssen sich durch den rund um die Uhr laufenden Livestream so gut wie auf ihre Privatsphäre verzichten.

Wann läuft die nächste Folge von "Promi Big Brother" 2023?

Laut den angekündigten Sendeterminen von "Promi Big Brother" 2023 sind die nächsten Folgen der Sendung folgendermaßen: